¡No guardes la cobija! Activan Alerta Amarilla por frío y lluvias para este miércoles en la CDMX

La Ciudad de México enfrentará frío y lluvias en distintas zonas de al menos cinco alcaldías. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la Alerta Amarilla por el pronóstico de bajas temperaturas durante la madrugada y la mañana del miércoles 21 de enero de 2026.

De acuerdo con la autoridad capitalina, se prevén temperaturas de entre 4 y 6 grados centígrados, principalmente en zonas altas y del sur-poniente de la ciudad, por lo que se pide a la población tomar precauciones para evitar enfermedades respiratorias y otros riesgos asociados al frío .

Alcaldías en Alerta Amarilla por frío

La Alerta Amarilla aplica para las siguientes demarcaciones:



Álvaro Obregón

Cuajimalpa

La Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tlalpan

En estas alcaldías, el descenso de temperatura será más notorio durante la madrugada y primeras horas del día, especialmente en zonas boscosas o de mayor altitud.

Recomendaciones ante las bajas temperaturas en la CDMX

Protección Civil emitió una serie de recomendaciones para reducir riesgos por el frío :



Abrígate bien y cubre nariz y boca, especialmente al salir temprano.

Resguarda a tus mascotas y evita dejarlas a la intemperie.

Evita cambios bruscos de temperatura.

Consume agua en abundancia, así como frutas y verduras ricas en vitamina A y C, para fortalecer el sistema inmunológico.

Estas medidas son clave para prevenir resfriados, influenza y otras enfermedades respiratorias, que suelen incrementarse en esta temporada.

🧥 En temporada de #frío, atiende las recomendaciones de Ollin, el Chapulín de la Prevención, para evitar enfermedades respiratorias.#LaPrevencionEsNuestraFuerza pic.twitter.com/1iFahefdPq — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) January 20, 2026

Lluvias y chubascos en varias zonas de la capital

Además del frío, hasta el momento de esta publicación se reportan lluvias y chubascos en distintas alcaldías, entre ellas:



Álvaro Obregón

La Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Azcapotzalco

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

Tlalpan

Las autoridades prevén que estas condiciones continúen durante el resto de la tarde, con cielo mayormente nublado y ambiente templado. La temperatura actual ronda los 20 grados centígrados.

Qué hacer en caso de lluvia

Ante la presencia de lluvias, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil recomienda:



Tener a la mano una lámpara, radio portátil y pilas suficientes.

No tirar basura en la vía pública, barrancas, ríos o coladeras para evitar encharcamientos.

Evitar acercarse a bardas, espectaculares, árboles, cables eléctricos, cauces de agua y zonas bajas.

Revisar que techos, instalaciones eléctricas, de gas y de agua potable no presenten daños.

Si conduces, maneja con extrema precaución y enciende las luces del vehículo.

Las autoridades reiteran el llamado a mantenerse informados y seguir las indicaciones oficiales para evitar incidentes durante este periodo de frío y lluvia.