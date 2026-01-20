¡No guardes la cobija! Activan Alerta Amarilla por frío y lluvias para este miércoles en la CDMX
El frío continúa en la CDMX. Protección Civil activó Alerta Amarilla por temperaturas de hasta 4 grados y lluvias intermitentes en al menos cinco alcaldías.
La Ciudad de México enfrentará frío y lluvias en distintas zonas de al menos cinco alcaldías. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la Alerta Amarilla por el pronóstico de bajas temperaturas durante la madrugada y la mañana del miércoles 21 de enero de 2026.
De acuerdo con la autoridad capitalina, se prevén temperaturas de entre 4 y 6 grados centígrados, principalmente en zonas altas y del sur-poniente de la ciudad, por lo que se pide a la población tomar precauciones para evitar enfermedades respiratorias y otros riesgos asociados al frío .
⚠️ Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del miércoles 21/01/2026, en las demarcaciones: @AlcaldiaAO, @cuajimalpa_gob, @ALaMagdalenaC, @AlcMilpaAlta y @TlalpanAl.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/fKFmBIAsay— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) January 20, 2026
Alcaldías en Alerta Amarilla por frío
La Alerta Amarilla aplica para las siguientes demarcaciones:
- Álvaro Obregón
- Cuajimalpa
- La Magdalena Contreras
- Milpa Alta
- Tlalpan
En estas alcaldías, el descenso de temperatura será más notorio durante la madrugada y primeras horas del día, especialmente en zonas boscosas o de mayor altitud.
Recomendaciones ante las bajas temperaturas en la CDMX
Protección Civil emitió una serie de recomendaciones para reducir riesgos por el
frío
:
- Abrígate bien y cubre nariz y boca, especialmente al salir temprano.
- Resguarda a tus mascotas y evita dejarlas a la intemperie.
- Evita cambios bruscos de temperatura.
- Consume agua en abundancia, así como frutas y verduras ricas en vitamina A y C, para fortalecer el sistema inmunológico.
Estas medidas son clave para prevenir resfriados, influenza y otras enfermedades respiratorias, que suelen incrementarse en esta temporada.
🧥 En temporada de #frío, atiende las recomendaciones de Ollin, el Chapulín de la Prevención, para evitar enfermedades respiratorias.#LaPrevencionEsNuestraFuerza pic.twitter.com/1iFahefdPq— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) January 20, 2026
Lluvias y chubascos en varias zonas de la capital
Además del frío, hasta el momento de esta publicación se reportan
lluvias
y chubascos en distintas alcaldías, entre ellas:
- Álvaro Obregón
- La Magdalena Contreras
- Miguel Hidalgo
- Azcapotzalco
- Cuauhtémoc
- Gustavo A. Madero
- Tlalpan
Las autoridades prevén que estas condiciones continúen durante el resto de la tarde, con cielo mayormente nublado y ambiente templado. La temperatura actual ronda los 20 grados centígrados.
Qué hacer en caso de lluvia
Ante la presencia de lluvias, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil recomienda:
- Tener a la mano una lámpara, radio portátil y pilas suficientes.
- No tirar basura en la vía pública, barrancas, ríos o coladeras para evitar encharcamientos.
- Evitar acercarse a bardas, espectaculares, árboles, cables eléctricos, cauces de agua y zonas bajas.
- Revisar que techos, instalaciones eléctricas, de gas y de agua potable no presenten daños.
- Si conduces, maneja con extrema precaución y enciende las luces del vehículo.
Las autoridades reiteran el llamado a mantenerse informados y seguir las indicaciones oficiales para evitar incidentes durante este periodo de frío y lluvia.
🌧️ Ante el pronóstico de #lluvias en la Ciudad de México, atiende las siguientes medidas de prevención.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/PE8JUKSWBU— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) January 20, 2026