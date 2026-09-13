¿A qué hora lloverá en CDMX este domingo? El pronóstico del clima para este 13 de septiembre 2026

¡A preparar el paraguas y el impermeable! Si tienes planes al aire libre este 13 de septiembre 2026 en calles de la Ciudad de México (CDMX),las lluvias podrían cambiar el rumbo de tu tarde; te compartimos el pronóstico del clima para este domingo, los horarios de lluvia y la temperatura.

Pronóstico del clima en CDMX para este domingo 2026

Atención, capitalinos. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) compartió el pronóstico del clima en la Ciudad de México para este 13 de septiembre 2026, en el que se esperan algunas lluvias y temperaturas arriba de los 20 grados.

TARDE:

Alrededor de la 13:00 horas y las 16:00 horas de este domingo, se espera la presencia de chubascos, alcanzando temperaturas desde 25 a 27 grados con rachas de viento de 40 kilómetros por hora.

Aunque la temperatura podría superar los 25 grados, se espera que el día se mantenga un poco nublado alrededor de la 1 de la tarde.

NOCHE:

Para las últimas horas de este 13 de septiembre se esperan algunas lluvias aisladas, mientras que la temperatura bajara entre los 15 a 17 grados, con rachas de viento de 10 kilómetros por horas.

¿A qué hora lloverá este domingo 13 de septiembre 2026?

El Servicio Meteorológico Nacional estima que las lluvias en la CDMX podrían comenzar alrededor de las 16:00 horas de este domingo, presentando algunos chubascos en distintas zonas de la capital del país.

Por otro lado, las lluvias más intensas será alrededor de 19:00 horas de este 13 de septiembre, alcanzando vientos de 15 kilómetros por hora.

Las autoridades recomiendan a las y los ciudadanos tomar las precauciones necesarias ante el pronóstico del clima de este domingo en la CDMX; se recomienda llevar un paraguas o algún impermeable.

¡Buen domingo! ⛈️



Te compartimos el #Pronóstico de condiciones meteorológicas para este domingo 13 de septiembre.



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¿Cómo protegerse de las lluvias en CDMX?

La Secretaria de Gestión de Integración de Riesgos y Protección Civil compartió algunos consejos debido a las fuertes lluvias que azotarán algunas zonas de la capital del país, afectando el traslado de miles de ciudadanos, pero ¿cómo puedo protegerme?

