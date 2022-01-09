Protestas en Kazajistán dejan 164 muertos

Las autoridades de Kazajistán, confirmaron a través de un comunicado que al menos 164 personas perdieron la vida durante las violentas protestas de esta semana; entre los muertos hay 16 policías.

El reporte se dio a conocer luego de que medios de comunicación rusos difundieron la cifra y, de acuerdo a este, de los 164 fallecidos, 103 sucedieron en Almaty, epicentro de las protestas.

Además de dicha ciudad, las autoridades señalaron que las provincias de Kizilorda y Zhambil también concentran un porcentaje importante de las víctimas, con 21 y 10 respectivamente y que entre los fallecidos, hay dos menores de edad.

Asimismo, Kazajistán anunció que en las últimas horas arrestaron a 20 individuos por posesión de 40 armas, entre las que encontraron cinco fusiles, escopetas recortadas y 25 pistolas Makarov. De igual forma, la ciudad de Shimkent y Taraz, informaron de la detención de 400 y 150 personas cada una.

Por su parte, el jefe de Estado, Kassym-Jomart Tokayev, dijo que tras el arresto de cinco mil 800 ciudadanos, el orden se restableció en Kazajistán.

¿Qué está pasando en Kazajistán? Claves para entender el conflicto

Esta semana, Kazajistán vivió una serie de protestas por el aumento en el precio de los combustibles, pero rápidamente estas se convirtieron en un movimiento contra del gobierno.

Tras el aumento de los disturbios, el presidente Kassym-Jomar Tokayev, ordenó disparar a matar contra los manifestantes. Posteriormente, Kazajistán pidió el apoyo de Rusia para contener las manifestaciones y declaró que las protestas fueron causadas por terroristas entrenados en el extranjero.

Además, el presidente anunció un estado de emergencia, por lo que levantó un toque de queda de dos semanas en la capital.

Papa pide oración por víctimas de las protestas de Kazajistán

Durante la oración semanal del Ángelus en la plaza de San Pedro, en el Vaticano, el Papa Francisco pidió rezar por las víctimas de las protestas de Kazajistán, donde hubo 164 muertos.

He sabido con dolor que ha habido víctimas durante las protestas que han estallado en los últimos días en Kazajistán.

De igual forma, expresó que espera que el orden, la justicia y armonía regresen a dicho país.