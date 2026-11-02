Elevador se desploma en salón de eventos en Puebla; hay 6 adultos mayores heridos

Un elevador se desplomó en un salón de fiestas en la capital de Puebla, lo que dejó seis personas lesionadas.

El siniestro ocurrió en el salón Atenas Palace, en la colonia Bugambilias de la capital poblana. Alrededor de las 21:00 horas del domingo 1 de noviembre de 2026, el elevador cayó abruptamente con varios pasajeros en el interior.

¿Qué provocó el desplome del elevador en el salón Atenas Palace?

Las autoridades informaron que seis personas adultas mayores resultaron lesionadas, de las cuales al menos dos sufrieron fracturas expuestas, por lo que tuvieron que ser trasladadas a un hospital. El resto de lesionados recibió asistencia prehospitalaria.

Personal de Protección Civil, paramédicos de la Cruz Roja y bomberos acudieron al salón de fiestas Atenas con el fin de ayudar a los lesionados.

🚨⚠️| ¡La seguridad es prioridad!



📋En cumplimiento a la normativa municipal, la @SGyDU_Puebla clausuró 🚫 el salón social “Atenas Palace”, en la Col. Bugambilias, tras el colapso de un elevador 🛗 y no contar con medidas de seguridad.🚑



Gobierno de la Ciudad - @pepechedrauimx pic.twitter.com/rVnoJnf0qj — Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano (@SGyDU_Puebla) November 2, 2026

Clausuran salón de fiestas en la colonia Bugambilias por faltas de seguridad

La Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano informó que el lugar fue clausurado, debido a que no cuenta con las medidas de seguridad adecuadas e incumple las disposiciones municipales.

Las autoridades de la capital poblana aún no han informado de las causas del desplome del elevador.

