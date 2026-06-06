¿Puedo entrar con comida al Estadio Ciudad de México en la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

La cuenta regresiva para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ya comenzó y los aficionados que esperan asistir a los partidos en tienen varias dudas sobre las reglas de acceso, entre ellas, saber si está permitido o no ingresar con alimentos.

Si tienes planeado acudir a los encuentros que se jugarán en el Estadio Ciudad de México, pero ¿será posible entrar con algún snack o botella con agua para difrutar de los partidos? Aquí los detalles de lo que se sabe.

¿Puedo meter comida al Estacio CDMX en la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

El Código de Conducta de Estadio precisa las restricciones sobre los objetos que se pueden llevar o los que no están permitidos.

La información disponible hasta este momento es que no se podrá ingresar con comida comprada afuera del Estadio Ciudad de México durante los partidos.

Los alimentos que sí se podrán ingresar al estadio

Sí estarán permitidos alimentos requeridos por motivos médicos o para bebés o infantes pequeños (que no excedan 1 litro/33.8 onzas por niño).

Los alimentos requeridos por razones médicas serán permitidos dentro del estadio con un certificado médico en inglés, francés o español y en presencia de la persona a las que están destinados.

Recuerda que cualquier alimento permitido debe estar empacado en recipientes que no sean de vidrio.

¿Cuáles son los artículos prohibidos al estadio durante los partidos?

La lista de los artículos restringidos es prolongada, entre ellos, destacan algunos que no podrán ser ingresados por temas de seguridad, entre ellos:

