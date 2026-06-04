Las rutas clave de transporte público para llegar al Estadio Ciudad de México para la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en menor tiempo

¡Estamos a días de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™! Si tienes boletos para el partido inaugural disputado por México-Sudáfrica, la Semovi implementó la estrategia de movilidad para agilizar los traslados y conectar directamente a las personas desde distintos puntos de la ciudad para que puedan llegar al coloso de Santa Úrsula.

Para evitar el caos vial y ahorrar minutos valiosos, aquí tienes la guía definitiva de transporte público, sistemas especiales y alternativas para llegar al estadio.

¿Cómo llegar al estadio CDMX para la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

La red de Movilidad Integrada (MI) de la Ciudad de México mantendrá rutas estratégicas para conectar de forma directa con la zona del estadio:

Servicio de Tren Ligero: Este sistema operará de manera prioritaria con dos modalidades para agilizar la llegada:



Servicio Directo: Viaja desde la terminal Tasqueña de forma directa hasta la estación Estadio Azteca sin realizar paradas intermedias, facilitando una conexión rápida para quienes transbordan desde la Línea 2

Viaja desde la terminal sin realizar paradas intermedias, facilitando una conexión rápida para quienes transbordan desde la Servicio Ordinario: Operará con su ruta habitual desde Tasqueña hasta la terminal Xochimilco, pero toma en cuenta que bajo esta modalidad no hará parada en la estación Estadio Azteca.

Precio: La tarifa oficial regular de este transporte es de 3 pesos por viaje de forma ordinaria.

Sistema de Transporte Colectivo (Metro): Las rutas clave de conexión directa mediante camiones o transporte complementario hacia Santa Úrsula - Santo Tomás son las terminales de Línea 2 (Tasqueña) y Línea 3 (Universidad).

Precio: El boleto o acceso digital mantiene su costo habitual de 5 pesos por viaje.

Metrobús (Camión): Las líneas del Metrobús servirán como lanzaderas con destinos específicos:



Línea 1 Metrobús: Ruta directa desde Perisur con destino a Santa Úrsula - Santo Tomás.

Ruta directa desde con destino a Santa Úrsula - Santo Tomás. Línea 5 Metrobús: Ruta desde Cañaverales hacia Gran Terraza Coapa.

Precio: El ingreso al sistema Metrobús tiene un costo regular de 6 pesos por viaje.

#IMPORTANTE 🫵🏻👀 ⚠️

Cualquiera que sea tu elección para llegar al #EstadioCiudadDeMéxico 🏟️🚶🏻‍♀️🚶🏻‍♂️, el #C5OjosDeLaCDMX te cuida con 7,592 cámaras en las rutas establecidas para el #Park&Ride y #Ride.📹🏙️



Para que disfrutes del 🥅#MéxicoVsPortugal sin preocupación, recuerda que en… pic.twitter.com/oCgUe9n4ir — C5 CDMX (@C5_CDMX) March 27, 2026

Esquemas "Park & Ride" y "Ride"

Para este evento masivo no se permitirá el acceso vehicular regular ni habrá estacionamiento abierto al público general en el estadio, por lo que el Gobierno de la CDMX diseñó rutas de autobuses especiales que saldrán cada 15 minutos a partir de las 07:00 horas, con pago exclusivo mediante la tarjeta MI.

Servicio Park & Ride (Estacionamientos habilitados)

Si prefieres acercarte en automóvil, puedes dejar tu coche de forma segura en los estacionamientos de los siguientes puntos y abordar el autobús directo hacia el CETRAM Huipulco o Santo Tomás - Santa Úrsula. El precio por usar el estacionamiento y el traslado en viaje redondo es de 500 pesos:



Campo Marte (Salida desde el Auditorio Nacional hacia CETRAM Huipulco).

(Salida desde el Auditorio Nacional hacia CETRAM Huipulco). Parque Ecológico Xochimilco (Canal de Garay, Anillo Periférico hacia CETRAM Huipulco).

(Canal de Garay, Anillo Periférico hacia CETRAM Huipulco). Six Flags México (Carr. Picacho - Ajusco hacia CETRAM Huipulco).

(Carr. Picacho - Ajusco hacia CETRAM Huipulco). Centro Comercial Santa Fe (Juan Salvador Agraz hacia CETRAM Huipulco).

(Juan Salvador Agraz hacia CETRAM Huipulco). Centro Comercial Plaza Carso (Lago Zúrich hacia Santo Tomás - Santa Úrsula).

La titular de la @SGIRPC_CDMX, Myriam Urzúa @VenegasUrzua, se encuentra en el #EstadioCiudadDeMéxico para coordinar las acciones de seguridad durante el partido #MéxicoVsPortugal.



¡Recuerda que la seguridad de todas y todos, es primero!



Toma en cuenta las siguientes… pic.twitter.com/bNOGHFqxhz — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) March 29, 2026

Servicio Ride (Traslado directo sin estacionamiento)

Si llegas a pie o en transporte a estos puntos céntricos, podrás abordar los autobuses especiales con destino directo a Santa Úrsula - Santo Tomás o CETRAM Huipulco. El precio de este servicio especial en viaje redondo es de 350 pesos:



Bellas Artes (Av. Juárez y Eje Central).

(Av. Juárez y Eje Central). CETRAM Chapultepec .

. Ángel de la Independencia (Paseo de la Reforma).

(Paseo de la Reforma). Parque México (Av. Sonora y Av. México).

(Av. Sonora y Av. México). Palacio de los Deportes (Sobre Circuito Interior).

(Sobre Circuito Interior). Estadio Olímpico Universitario (Terminal C.U. Trolebús Línea 7 — Cuenta con estacionamiento en CU ).

(Terminal C.U. Trolebús Línea 7 — ). San Jerónimo (Tarasquillo s/n — Cuenta con estacionamiento en Plaza Galerías San Jerónimo).

A los usuarios de estos servicios especiales se les entregará una pulsera conmemorativa con código QR para revisar en tiempo real sus rutas y horarios. El pago del pasaje se descuenta de la Tarjeta MI (física, digital o edición limitada de colección), la cual se puede recargar vía AppCDMX o Mercado Pago.

Ciclovías y opciones de movilidad alternativa (Ecobici y Scooters)Para quienes opten por la movilidad activa y sustentable, el gobierno local implementará un despliegue masivo en los alrededores del inmueble. Podrás rodar en bicicleta o en monopatín utilizando la infraestructura vial disponible:

