Las 7 rutas peatonales para llegar al Estadio CDMX durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™
El acceso en auto estará limitado. Conoce las 7 rutas peatonales oficiales del Gobierno de la CDMX para llegar caminando al estadio desde el Tren Ligero, Trolebús y sitios de taxis.
La Secretaría de Movilidad (SEMOVI) y el Gobierno de la Ciudad de México han presentado el plan general de accesos para la Copa Mundial de la FIFA 2026™, el cual contempla que el ingreso vehicular a las inmediaciones del coloso de Santa Úrsula estará estrictamente limitado. Si vas a asistir a alguno de los partidos, la mejor opción para asegurar tu entrada a tiempo será llegar a pie a través de los nodos de conexión con el transporte público.
A continuación, te detallamos las 7 rutas peatonales oficiales diseñadas por las autoridades de movilidad, ordenadas según el tiempo estimado de caminata y sus puntos de conexión:
1. Desde Calzada de Tlalpan (Conexión Estación El Vergel)
- Tiempo estimado a pie: Entre 10 y 15 minutos de caminata hacia el acceso principal.
- Conexión de transporte: Esta ruta conecta directamente con la estación El Vergel del Servicio de Transportes Eléctricos (Tren Ligero). Te permite entrar por la Entrada A (Calzada de Tlalpan / Puerta Principal) o dirigirte por Circuito Estadio Azteca hacia la Entrada B (Puerta Poniente).
2. Desde Paseo Acoxpa (Zona de Taxis Autorizados)
- Tiempo estimado a pie: Entre 12 y 15 minutos hacia el estadio.
- Conexión de transporte: Ideal si llegas mediante transporte privado, ya que conecta con el sitio de taxis autorizado ubicado en la intersección de Av. Acoxpa y Calzada Acoxpa. Cuenta con rutas principales y secundarias para acceder tanto a la Entrada A como a la Entrada B.
3. Desde Periférico y Calzada Tlalpan (Conexión Estación Huipulco)
- Tiempo estimado a pie: Entre 12 y 15 minutos para el acceso al estadio.
- Conexión de transporte: El nodo peatonal inicia en el cruce de estas dos grandes vialidades, conectando directamente con la estación Huipulco del Tren Ligero. Desde este punto, la bifurcación de la ruta distribuye a los asistentes hacia la Entrada A (Puerta Principal) o por la calle Luis Murillo hacia la Entrada B.
4. Desde Periférico y Renato Leduc
- Tiempo estimado a pie: Entre 12 y 15 minutos de caminata.
- Conexión de transporte: Diseñado para quienes arriban por la zona de centros hospitalarios y de servicios. Conecta con un sitio de taxis autorizado establecido en el cruce de Periférico y Renato Leduc. La ruta te guía hacia la bifurcación que lleva a las puertas principales del inmueble.
5. Desde Avenida Estadio Azteca
- Tiempo estimado a pie: Entre 16 y 20 minutos para ingresar al recinto.
- Detalles de la ruta: Es una alternativa peatonal directa para quienes transitan por la zona norte del estadio a través de Avenida del Imán y el Circuito Estadio Azteca, permitiendo el ingreso fluido por la zona poniente o redirigiéndose hacia Calzada de Tlalpan.
6. Desde Parque Cantera (Zona Gran Sur)
- Tiempo estimado a pie: Entre 20 y 25 minutos de caminata.
- Conexión de transporte: Pensada para quienes utilicen las vialidades aledañas a los centros comerciales de la zona. Conecta directamente con el sitio de taxis autorizado ubicado en Boulevard Gran Sur y Avenida del Imán. El sendero peatonal corre por Avenida del Imán hasta conectar con el Circuito Estadio Azteca.
7. Desde el Barrio de Santa Úrsula (Lanzadera de Transportes Eléctricos)
- Tiempo estimado a pie: Entre 20 y 30 minutos para el acceso total.
- Conexión de transporte: Conecta directamente con la lanzadera de ascenso y descenso del servicio de Transportes Eléctricos (Trolebús) ubicada sobre la Avenida Santa Úrsula. El camino a pie distribuye a los usuarios a través de las calles del barrio hacia la Entrada B (Puerta Poniente) y la Entrada A (Calzada de Tlalpan).
#Importante | ¿Vives cerca del Estadio Ciudad de México? 🤔— Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) June 1, 2026
🚌 El próximo 11 de junio, activaremos 7 diferentes rutas semipeatonales en el área para que puedas llegar con más facilidad a esta zona, son recorridos que van desde los 10 a los 30 minutos. 🚍🚦
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