Las 7 rutas peatonales para llegar al Estadio CDMX durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La Secretaría de Movilidad (SEMOVI) y el Gobierno de la Ciudad de México han presentado el plan general de accesos para la Copa Mundial de la FIFA 2026™, el cual contempla que el ingreso vehicular a las inmediaciones del coloso de Santa Úrsula estará estrictamente limitado. Si vas a asistir a alguno de los partidos, la mejor opción para asegurar tu entrada a tiempo será llegar a pie a través de los nodos de conexión con el transporte público.

A continuación, te detallamos las 7 rutas peatonales oficiales diseñadas por las autoridades de movilidad, ordenadas según el tiempo estimado de caminata y sus puntos de conexión:

1. Desde Calzada de Tlalpan (Conexión Estación El Vergel)



Tiempo estimado a pie: Entre 10 y 15 minutos de caminata hacia el acceso principal.

Entre 10 y 15 minutos de caminata hacia el acceso principal. Conexión de transporte: Esta ruta conecta directamente con la estación El Vergel del Servicio de Transportes Eléctricos (Tren Ligero). Te permite entrar por la Entrada A (Calzada de Tlalpan / Puerta Principal) o dirigirte por Circuito Estadio Azteca hacia la Entrada B (Puerta Poniente).

2. Desde Paseo Acoxpa (Zona de Taxis Autorizados)



Tiempo estimado a pie: Entre 12 y 15 minutos hacia el estadio.

Entre 12 y 15 minutos hacia el estadio. Conexión de transporte: Ideal si llegas mediante transporte privado, ya que conecta con el sitio de taxis autorizado ubicado en la intersección de Av. Acoxpa y Calzada Acoxpa. Cuenta con rutas principales y secundarias para acceder tanto a la Entrada A como a la Entrada B.

3. Desde Periférico y Calzada Tlalpan (Conexión Estación Huipulco)



Tiempo estimado a pie: Entre 12 y 15 minutos para el acceso al estadio.

Entre 12 y 15 minutos para el acceso al estadio. Conexión de transporte: El nodo peatonal inicia en el cruce de estas dos grandes vialidades, conectando directamente con la estación Huipulco del Tren Ligero. Desde este punto, la bifurcación de la ruta distribuye a los asistentes hacia la Entrada A (Puerta Principal) o por la calle Luis Murillo hacia la Entrada B.

4. Desde Periférico y Renato Leduc



Tiempo estimado a pie: Entre 12 y 15 minutos de caminata.

Entre 12 y 15 minutos de caminata. Conexión de transporte: Diseñado para quienes arriban por la zona de centros hospitalarios y de servicios. Conecta con un sitio de taxis autorizado establecido en el cruce de Periférico y Renato Leduc. La ruta te guía hacia la bifurcación que lleva a las puertas principales del inmueble.

5. Desde Avenida Estadio Azteca



Tiempo estimado a pie: Entre 16 y 20 minutos para ingresar al recinto.

Entre 16 y 20 minutos para ingresar al recinto. Detalles de la ruta: Es una alternativa peatonal directa para quienes transitan por la zona norte del estadio a través de Avenida del Imán y el Circuito Estadio Azteca, permitiendo el ingreso fluido por la zona poniente o redirigiéndose hacia Calzada de Tlalpan.

6. Desde Parque Cantera (Zona Gran Sur)



Tiempo estimado a pie: Entre 20 y 25 minutos de caminata.

Entre 20 y 25 minutos de caminata. Conexión de transporte: Pensada para quienes utilicen las vialidades aledañas a los centros comerciales de la zona. Conecta directamente con el sitio de taxis autorizado ubicado en Boulevard Gran Sur y Avenida del Imán. El sendero peatonal corre por Avenida del Imán hasta conectar con el Circuito Estadio Azteca.

7. Desde el Barrio de Santa Úrsula (Lanzadera de Transportes Eléctricos)



Tiempo estimado a pie: Entre 20 y 30 minutos para el acceso total.

Entre 20 y 30 minutos para el acceso total. Conexión de transporte: Conecta directamente con la lanzadera de ascenso y descenso del servicio de Transportes Eléctricos (Trolebús) ubicada sobre la Avenida Santa Úrsula. El camino a pie distribuye a los usuarios a través de las calles del barrio hacia la Entrada B (Puerta Poniente) y la Entrada A (Calzada de Tlalpan).