Vladimir Putin inspeccionó puente de Crimea dañado

El presidente ruso, Vladimir Putin, inspeccionó hoy el puente de Crimea, dañado el pasado 8 de octubre en un atentado con coche bomba cometido supuestamente por Ucrania, según Putin. El recorrido lo dio él mismo al volante de un coche a menos de dos meses de una explosión que destrozó el puente.

De acuerdo con videos, el presidente ruso recorrió en automóvil el puente de Crimea en compañía de altos funcionarios como el viceprimer ministro Marat Khusnullin. Cabe destacar que este puente une territorio ruso con la anexionada península ucraniana de Crimea.

El puente de Crimea de 19 kilómetros de carretera y ferrocarril fue inaugurado por Vladimir Putin en 2018, de acuerdo con Rusia, fue bombardeado el pasado 8 de octubre por Ucrania.

"Estamos conduciendo por el lado derecho", dijo Vladimir Putin, mientras manejaba por el puente. "El lado izquierdo del puente, según tengo entendido, está en condiciones de funcionar, pero sin embargo hay que completarlo. Todavía sufre un poco, tenemos que llevarlo a un estado ideal", explicó.

|Reuters

A pesar de que el Servicio Federal de Seguridad de Rusia acusó directamente a Ucrania por el ataque, el cual aseguró que fue organizado por la inteligencia militar ucraniana, Ucrania nunca reivindicó la autoría del bombardeo de la mañana del 8 de octubre.

Explosión de puente de Crimea el 8 de octubre

Fue el pasado 8 de octubre cuando se registró una explosión en el puente de Crimea, la cual destruyó una sección de la carretera, deteniendo temporalmente el tráfico a través del estrecho de Kerch. Asimismo, la explosión destruyó varios camiones cisterna de combustible en un tren que se dirigía a la península anexionada de Crimea desde Rusia.

En 2014, Rusia se anexó Crimea, que fue transferida de Rusia soviética a Ucrania en 1954. Cabe recordar que, Ucrania ha prometido recuperar Crimea, que depende del puente para abastecerse.

Con información de Reuters*

