“Ucrania no será una victoria para Rusia”, Biden en visita a Polonia

Joe Biden, presidente de Estados Unidos, viajó por sorpresa a Varsovia, Polonia, donde envió un mensaje cuando la guerra entre Rusia y Ucrania se acerca al primer año, en el que asegura que Kiev sigue siendo fuerte y que nunca será una victoria para Rusia.

“Hace un año, el mundo se preparaba para la caída de Kiev. Bueno, acabo de visitar Kiev y puedo informar que Kiev se mantiene firme”, dijo Joe Biden en Varsovia.

Join me as I deliver remarks ahead of the one-year anniversary of Russia’s brutal and unprovoked invasion of Ukraine. https://t.co/5oU0E5T3aS — President Biden (@POTUS) February 21, 2023

Agregó que un año después de que las bombas comenzaran a caer, los tanques rusos entraron en Ucrania, esta nación sigue siendo independiente y libre: "Desde Kherson hasta Kiev, la tierra ha sido recuperada".

Añadió que la guerra que inició Vladimir Putin puso a prueba a Ucrania y a todo el mundo: "Cuando Rusia invadió, no solo se puso a prueba a Ucrania. El mundo entero se enfrentó a una prueba para toda la vida. Europa estaba siendo probada. Estados Unidos estaba siendo probado. La OTAN estaba siendo probada. Todas las democracias estaban siendo probadas", dijo.

Biden asegura que Estados Unidos no es el enemigo de Rusia

Sobre las declaraciones que hizo el presidente ruso de que Occidente fue el causante de la guerra, Biden respondió que ni Estados Unidos ni Europa busca atacar a Rusia, ni son el enemigo como lo ha hecho ver el mandatario.

“Estados Unidos y Europa no intenta atacar a Rusia, hoy nosotros no somos el enemigo. Esta guerra no fue una necesidad, fue una tragedia iniciada por Putin y él podría darle fin con una simple palabra”.

Explicó que si Ucrania deja de defenderse sería el final de ese país, en cambio si Rusia decide irse sería el final de la guerra; por ello los países de la OTAN envían ayuda, “para asegurarnos que Ucrania pueda defenderse”.

“Esta noche, hablo una vez más al pueblo de Rusia, Estados Unidos y las naciones de Europa no buscan controlar o destruir Rusia. Occidente no estaba planeando atacar a Rusia como dijo hoy Putin”, aseveró en su mensaje en Polonia.

