Qatar 2022: México, blanco de memes tras perder con Argentina

La selección mexicana perdió 2-0 ante Argentina, durante la segunda jornada del Mundial de Qatar 2022. El resultado complicó el avance del “Tri” a la siguiente ronda de la justa deportiva; y mientras unos lloran la derrota de México, otros hicieron divertidos memes de la situación.

Un gol de Lionel Messi abrió el marcador al minuto 64. El “10” argentino colocó el balón en las redes tras un espectacular disparo de zurda, Guillermo Ochoa no pudo hacer nada ante el disparo raso de la “Pulga”.

Enzo Férnándéz selló la victoria de Argentina al meter un golazo de pierna derecha, nuevamente Ochoa no pudo hacer nada para evitar el gol.

Tras perder contra Argentina, México ahora está obligado a ganarle a Arabia Saudita el próximo 30 de octubre para continuar en la Copa Mundialista de futbol. Por si fuera poco, tiene que ser con una diferencia de al menos tres goles. En caso de no conseguirlo, México quedará fuera de Qatar 2022.

Cabe recordar que la última vez que la selección Azteca no clasificó a las fases finales de un mundial, fue en Argentina 78.

México protagoniza memes tras derrota contra Argentina

Aunque la derrota dolió para los mexicanos, algunos internautas hicieron gala de su creatividad para hacer divertidos memes sobre la situación. Te dejamos los mejores memes del México vs Argentina en Qatar 2022:

Adiós México, te extrañaremos pic.twitter.com/nNrLwYymLO — Memes Universidad Nacional (@nacional_memes) November 26, 2022

Adiós México pic.twitter.com/xAHK9dwU1G — Memes Universidad Nacional (@nacional_memes) November 26, 2022