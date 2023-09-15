¡Toma precauciones! Antes de celebrar el Grito de Independencia en la Ciudad de México (CDMX), checa qué alcaldías de la capital del país implementarán Ley Seca por los festejos del 15 y 16 de septiembre, pues se llevan a cabo los festejos por el Día de la Independencia y el Desfile Cívico Militar.

En la CDMX, la Ley Seca ordena la suspensión de actividades para vender bebidas alcohólicas en todas sus graduaciones, por lo que este 15 y 16 de septiembre algunas alcaldías tendrán restricciones para gritar “¡Viva México!”.

En estas alcaldías de la CDMX habrá Ley Seca el 16 de septiembre

De acuerdo con la Gaceta Oficial de la capital del país, las alcaldías que tendrán Ley Seca a partir del viernes 15 y sábado 16 de septiembre de 2023 con motivo del Día de la Independencia en México, son:



Iztapalapa

Tláhuac

Tlalpan

Xochimilco

Miguel Hidalgo

Cuajimalpa

¿De cuánto es la multa por evadir la Ley Seca en la CDMX?

En caso de que un establecimiento de la Ciudad de México infrinja la suspensión de actividades para vender bebidas alcohólicas en todas sus graduaciones, las multas por violar la medida pueden ir entre 2 mil 20 pesos y 2 mil 886 pesos, además de un arresto de entre 25 a 36 horas.

¡Recuerda! Según el gobierno de la CDXM, la Ley Seca por el 16 de septiembre de 2023 entrará en vigor a partir de las “00:00 horas a las 24:00 horas, en los establecimientos mercantiles que expendan bebidas alcohólicas de cualquier graduación o que se instalen temporalmente”.

Ley Seca en CDMX se extenderá hasta diciembre en algunas alcaldías

Las restricciones de la Ley Seca se extenderán hasta diciembre de 2023 en algunas alcaldías de la CDMX debido a que se celebrarán las fiestas patronales, por lo que durante estas fechas quedará prohibida toda venta de alcohol los siguientes días:



Fiesta de San Mateo: 20, 21 y 22 de septiembre.

Fiesta en honor a San Miguel: 28, 29 y 30 de septiembre.

Fiesta patronal en honor a San Jerónimo: 29 y 30 de septiembre, así como el 1 de octubre.

Fiesta de San Francisco: 3, 4 y 5 de octubre.

Fiesta de la Virgen de la Inmaculada Concepción: 7, 8 y 9 de diciembre.

Fiesta en honor a la Virgen de Guadalupe: 11, 12 y 13 de diciembre.

Las alcaldías afectadas serán Milpa Alta y Tláhuac. Esta restricción aplicará mayoritariamente durante los fines de semana, así que más vale realizar tus compras con tiempo para evitar multas.