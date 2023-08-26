¡Oh no! Habrá Ley Seca en estas alcaldías de la CDMX; checa cuándo

La Gaceta Oficial de la Ciudad de México dio a conocer que algunas alcaldías de la capital tendrán nuevas jornadas con Ley Seca, ¿por qué, cuándo y dónde? Esto es todo lo que debes de saber.

¿Qué alcaldías de la CDMX tendrán Ley Seca en 2023?

La Ley Seca ordena la suspensión de actividades para vender bebidas alcohólicas en todas sus graduaciones. De acuerdo con la Gaceta Oficial de la capital del país, las alcaldías de la CDMX en las que se aplicará esta norma son Milpa Alta y Tláhuac.

¿Por qué? A partir del mes de agosto y hasta diciembre de 2023, las alcaldías de Milpa Alta y Tláhuac celebrarán las fiestas patronales, por lo que durante estas fechas quedará prohibida toda venta de alcohol para salvaguardar la integridad de los asistentes.

¿Cuándo empezará la Ley Seca en la CDMX? El documento establece que la norma se aplicará durante las siguientes temporadas con base a cada celebración:



Fiesta patronal de San Bartolomé: 23, 24 y 25 de agosto.

Fiesta patronal de San Agustín: 27, 28 y 29 de agosto.

Fiesta patronal en honor a la Renovación de la Preciosa Sangre: 12, 13 y 14 de septiembre.

Fiesta de San Mateo: 20, 21 y 22 de septiembre.

Fiesta en honor a San Miguel: 28, 29 y 30 de septiembre.

Fiesta patronal en honor a San Jerónimo: 29 y 30 de septiembre, así como el 1 de octubre.

Fiesta de San Francisco: 3, 4 y 5 de octubre.

Fiesta de la Virgen de la Inmaculada Concepción: 7, 8 y 9 de diciembre.

Fiesta en honor a la Virgen de Guadalupe: 11, 12 y 13 de diciembre.

Gaceta Oficial 07-08-2023. Decreto: se reforma el artículo 16 de la Constitución Política local, en materia de ordenamiento territorial, para establecer que el territorio de la Ciudad de México se clasifica en suelo urbano y de conservación.https://t.co/rwujIVIB7K pic.twitter.com/Qq0mkgLZYy — ConsejeríaCDMX (@CDMXConsejeria) August 7, 2023

¿A partir de qué hora ya no habrá venta del alcohol por la Ley Seca?

¡Tómalo en cuenta! La mayoría de las fechas marchadas por el calendario suelen caer en fin de semana, así que si estarás en las alcaldías anteriormente mencionadas te recomendamos tomar precauciones.

La medida entrará en vigor en un horario de las “00:00 horas a las 24:00 horas, en los establecimientos mercantiles que expendan bebidas alcohólicas de cualquier graduación o que se instalen temporalmente”, según indicó el Gobierno de la CDMX.

Recuerda que en caso de que un establecimiento infrinja estas medidas, las multas por violar la Ley Seca en la capital del país puede ir entre 2 mil 20 pesos y 2 mil 886 pesos, además de un posible arresto de entre 25 a 36 horas.