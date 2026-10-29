¿Cenas pesado y tienes pesadillas? Esta es la relación entre la comida y el descanso

¿Te ha pasado que después de cenar "mucho" tienes sueños extraños o pesadillas que te hacen despertar en plena noche? Aunque podría parecer una simple coincidencia, lo que comes antes de acostarte puede influir en la calidad de tu descanso. Conoce qué le ocurre al cuerpo cuando cenas pesado.

¿Taquitos, hamburguesa o pizza para la cena? Consumir este tipo de comidas excesivas ricas en carbohidratos, grasas, azúcares o cafeína antes de dormir no solamente genera pesadillas, sino que puede ocasionar reflujo e indigestión, generando interrupción del sueño.

De acuerdo con Rafael Santana Miranda, de la Clínica de Trastornos del Sueño de la UNAM, menciona que las cenas ricas en proteínas o grasas son el sustrato para diferentes neurotransmisores que estimulan algunas de las fases del sueño, como el caso de los movimientos oculares rápidos que pueden aumentar la actividad onírica, es decir, que se sueñe en mayor cantidad.

Existen patologías que pueden generar mayor cantidad de sueños, pero si tienen un contenido negativo o se trata de pesadillas, entonces es necesario que sean estudiadas porque pueden asociarse con otros síntomas.

¿Por qué me da hambre en la noche?

La sociedad mexicana suele sufrir estragos por el síndrome del sueño insuficiente, en el que no se duerme adecuadamente o con la calidad, alterando al organismo y aumentando el apetito.

La comida en la noche no nada más altera el sueño, también puede afectar a las personas que roncan y que hacen grandes esfuerzos abdominales, porque si el aire que ingresa y si está obstruida la vía respiratoria, se ejerce más fuerza y van a lograr retener el reflujo, lo que interrumpirá el sueño.

De acuerdo con la UNAM, cenar proteína o grasa no forzosamente es algo negativo. Los jóvenes que están en proceso continuo de aprendizaje pueden comerlas en la noche porque ayuda a consolidar la memoria y después de hora y media acostarse; e incluso las personas que están en algún curso o en temporada de exámenes.