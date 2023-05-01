¿Qué autos descansan por el Hoy No Circula este lunes 1 de mayo 2023 en la CDMX y Edomex?

¿Viajas a la Ciudad de México (CDMX) y Estado de México (Edomex) debes tomar en cuenta que el programa Hoy No Circula se encuentra activo este 1 de mayo 2023; te decimos que terminación de placas descansa por ser el primer lunes del mes.

El programa Hoy No Circula también se encuentra vigente este segundo megapuente del 2023 y este 1 de mayo no será la excepción, ya que aplicará en las 16 delegaciones de la capital del país, así como en gran parte del Estado de México, tal y como ocurre el resto de la semana.

Recuerda que las multas por evadir el programa Hoy No Circula son superiores a los 2 mil pesos y los infractores serán acreedores al traslado del vehículo rumbo al corralón.

¿Qué autos NO circulan hoy 1 de mayo de 2023?

De acuerdo con los lineamientos del programa Hoy No Circula, al ser el primer lunes del mes, los vehículos que descansan este 1 de mayo de 2023 en CDMX y Edomex son los que tengan:



Autos con engomado amarillo:

Que tengan terminación de placas en 5 o 6.

Que cuenten con holograma de verificación 1 o 2.

Programa Hoy No Circula: Los autos que descansan el lunes en la CDMX y Edomex

¿Qué coches SÍ circulan hoy sábado 29 de abril de 2023?

Los vehículos que SÍ CIRCULAN este 1 de mayo de 2023 en la México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) sin ninguna restricción son todos aquellos que contengan las siguientes especificaciones:



Hologramas 0 y 00.

Automóviles con holograma 1 y con placas que terminen en 0 o número par, es decir, 2,4,6,8.

Taxis: circulan de 5:00 a las 10:00 horas.

Autos de servicios urbanos, (emergencias médicas, salud, seguridad pública, bomberos, rescate, protección civil, de vigilancia ambiental).

Coches de transporte escolar y de personal.

Carros de cortejos fúnebres y servicios funerarios.

Automóviles para personas con discapacidad que cuenten con el Permiso para exentar el Hoy No Circula por Discapacidad, el Holograma de Discapacidad, o placa para personas con discapacidad según la entidad que corresponda.

Hoy No Circula en el Valle de México, ¿cuáles son las restricciones?|Sedema

¿En qué municipios del Edomex aplica el Hoy No Circula?

¡Tómalo en cuenta! El programa Hoy No Circula aplica para las 16 alcaldías de la CDMX, así para el Estado de México (Edomex), pero solo para 18 municipios conurbados a la capital del país, siendo:



Atizapán de Zaragoza Coacalco de Berriozábal Cuautitlán Cuautitlán Izcalli Chalco Chicoloapan Chimalhuacán Ecatepec de Morelos Huixquilucan Ixtapaluca La Paz Naucalpan de Juárez Nezahualcóyotl Nicolás Romero Tecámac Tlalnepantla de Baz Tultitlán Valle de Chalco

Calendario Semanal del programa Hoy No Circula para la CDMX y Edomex:

¡Recuerda! El programa Hoy No Circula se encuentra vigente de lunes a sábado en un horario de 5:00 am hasta las 10:00 pm. A continuación te presentamos el calendario completo para evitar multas y recargos:



Los lunes descansan los coches con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6.

Los martes : autos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8.

: autos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8. Los miércoles : vehículos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4.

: vehículos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4. Los jueves : autos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2.

: autos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2. Los viernes: coches con engomado azul, terminación de placa 9 y 0.

Los sábados el programa Hoy No Circula Satino cambia dependiendo de cada fin de semana, por lo que te recomendamos permanecer atento a la información de Fuerza Informativa Azteca (FIA).

Así luce el calendario semanal del Hoy No Circula de lunes a viernes en CDMX y Edomex|CAMe.

¿Cómo aplica el Hoy No Circula para vehículos foráneos?

Si utilizas un auto con placas fuera de CDMX o Edomex, también tienes restricciones por el Hoy No Circula, el programa indica que absolutamente, todos los vehículos tienen prohibido circular entre las 5 y las 11 de la mañana.

Por otro lado, para este lunes 1 de mayo, los coches foráneos con placas 5 o 6 no pueden circular hasta las 22:00 horas, sin importar el engomado.