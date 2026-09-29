Publican nueva FOTO del hijo de “El Mayo Zambada": ¿cómo luce “Mayito Flaco”?

Estados Unidos endureció la búsqueda de Ismael Zambada Sicairos, "Mayito Flaco", que incluso reveló información del hijo del narcotraficante Ismael "El Mayo" Zambada, entre ellas, una fotografía para poder ser identificado y detenido.

Este 29 de septiembre la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de ese país sancionó a casi 50 personas presuntamente relacionadas con el Cártel de Sinaloa.

Señalan a políticos por nexos con el Cártel de Sinalo

Estados Unidos informó que entre las 21 personas designadas se encuentra Ismael Zambada Sicairos, "Mayito Flaco", actual líder de la facción "La Mayiza" o "Los Mayos" del Cártel de Sinaloa.

También fueron designados miembros de su círculo más íntimo, y líderes de células con base en Tijuana, lavadores de dinero y políticos corruptos que permiten que el Cártel de Sinaloa opere a pocos kilómetros de la frontera entre Estados Unidos y México.

#FugitiveFriday: @DEASANDIEGODiv is looking for Ismael Zambada-Sicairos, wanted for Conspiracy to distribute a controlled substance.



Learn more about this fugitive and find out about submitting a tip to @USMarshalsHQ at https://t.co/e2ZN4t0nuF@TheJusticeDept pic.twitter.com/BSdpIOZPbN — DEA HQ (@DEAHQ) September 25, 2026

EU publica nueva foto de "Mayito Flaco", hijo de "El Mayo" Zambada

Ismael Zambada Sicairos, "Mayito Flaco", es considerado como el presunto líder de "Los Mayos", facción del Cártel de Sinaloa, organización criminal que está en guerra con "Los Chapitos", la otra facción del cártel.

"Los Chapitos" son los hijos del narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán, capo condenado a cadena perpetua en Estados Unidos y quien, junto con "El Mayo" Zambada, fundaron y lideraron el Cártel de Sinaloa.

Estados Unidos dio a conocer este martes una fotografía nueva de "Mayito Flaco", de quien dijo "ha asumido el liderazgo tras la detención de su padre y es ahora el líder indiscutible de Los Mayos".

Ismael Zambada Sicairos, “Mayito Flaco”, es hijo de Ismael “El Mayo” Zambada.|Departamento del Tesoro de EU

El dato que EU reveló del "Mayito Flaco" a quien busca detener

Ismael Zambada Sicairos, "Mayito Flaco", según Estadod Unidos, cuenta con doble nacionalidad: mexicana y estadounidense, lo que pondría al narcotraficante en una cuerda floja en caso de ser detenido.

Información del Departamento del Tesoro de Estados Unidos indica que "Mayito Flaco" nació en Anaheim, California, en 1982.

De hecho, de acuerdo con el reporte del gobierno estadunidense, en 2001, Ismael Zambada Sicairos cambió de nombre por Fernando Sicairos Aispuro.

Los cargos que pesan sobre "Mayito Flaco"

"Mayito Flaco", afirma Estados Unidos, ha sido un narcotraficante clave en las operaciones del Cártel de Sinaloa durante las últimas dos décadas.

Un gran jurado federal del Distrito Sur de California lo acusó formalmente en julio de 2014, junto con otros líderes destacados del Cártel de Sinaloa, de diversos cargos de narcotráfico y lavado de dinero.

Actualmente se encuentra prófugo en México y al frente de "Los Mayos", es presunto responsable de dirigir las actividades delictivas del grupo, incluyendo el narcotráfico, el asesinato, la extorsión, la corrupción y el secuestro.

