¿Cuándo se quita la ofrenda de Día de Muertos este 2026? Esta es la fecha para levantar el altar

Tras las celebraciones de Día de Muertos, llega el momento de despedir a nuestros seres queridos y retirar los elementos que las familias colocaron en los altares. Pero ¿cuándo se debe quitar la ofrenda en México?

¿Cuándo se levanta la ofrenda de Día de Muertos 2026?

La fecha tradicional para comenzar a retirar el altar de Día de Muertos es el 3 de noviembre de 2026, después de que concluye el periodo en que nos visitan las almas.

De acuerdo con la tradición mexicana, el 1 de noviembre está dedicado a las almas de los niños, conocidos como angelitos, mientras que el 2 de noviembre se recuerda a los adultos fallecidos, durante el Día de los Fieles Difuntos.

Por esta razón, algunas familias esperan hasta el mediodía del 3 de noviembre para comenzar a desmontar el altar, pues consideran que es cuando sus seres queridos ya emprendieron el camino de regreso.

No obstante, hay lugares donde la despedida de las ánimas y el retiro de las ofrendas se realizan en fechas distintas. En estados como Oaxaca y Michoacán, por ejemplo, las celebraciones pueden extenderse dependiendo de las tradiciones de cada localidad.

¿A qué hora llegan las almas el 2 de noviembre?

Una de las dudas más frecuentes durante las celebraciones es saber a qué hora llegan los difuntos para visitar las ofrendas que sus familiares prepararon en casa.

Según las creencias populares, no existe una hora para la llegada de las almas, pues las costumbres pueden cambiar dependiendo de la región y de las tradiciones familiares.

Algunas personas consideran que las visitas comienzan desde la medianoche, mientras que otras toman como referencia el mediodía de cada fecha.

En el calendario tradicional de Día de Muertos, se considera que:



1 de noviembre : se dedica a las almas de los niños fallecidos

: se dedica a las almas de los niños fallecidos 2 de noviembre: está dedicado a las almas de los adultos

¿Qué se debe hacer con la comida de la ofrenda?

¿Se puede comer la comida de la ofrenda? En realidad, la tradición dice que los difuntos consumen su esencia o sabor, pero una vez que se retiran las personas pueden comer los alimentos, siempre y cuando estén en buen estado.

Por ejemplo, alimentos que hayan estado horas o días a temperatura ambiente, pueden desarrollar bacterias y causar malestar estomacal o infecciones.

Mientras que el pan de muerto, las frutas enteras o con cáscara intacta, dulces empaquetados, calaveritas de azúcar, chocolate y amaranto, pueden ser consumidos sin ningún problema.