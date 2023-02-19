¿Cómo saber qué diputado local te corresponde y cómo contactarlo?

Las entidades federativas de México cuentan con varios distritos electorales federales y estos son gobernados por un diputado local, los cuales tienen una gran responsabilidad, ante esto es importante tener en claro cómo saber quién representa en la localidad.

Las y los diputados locales existen para representar la definición de leyes y reglamentos. De acuerdo con un documento de la Cámara de Diputados, el país se divide en 300 partes iguales según el número de habitantes, llamados distritos electorales.

En cada uno de estos hay un diputado local que lo representa, cuando obtiene por vía independiente o por un partido político la mayoría en una elección.

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¿Cómo se eligen y cuánto dura un diputado local en su cargo?

El tiempo que dura un diputado local en su cargo es de tres años y desde 2014 se acordó que cada diputado puede reelegirse hasta por cuatro periodos consecutivos, es decir, 12 años.

Cualquier ciudadana o ciudadano tiene derecho a ser electo para la función de diputado local, el cual se define a partir de las elecciones electorales que organiza el Instituto Nacional Electoral (INE).

Entre las funciones principales de un diputado local están:

Legislar en las materias que no sean de la competencia exclusiva de la federación.

Decretar las contribuciones necesarias para cubrir los gastos de la entidad y los municipios.

Aprobar el presupuesto anual de la entidad.

Fiscalizar el gasto público estatal.

Ejercer ante el Congreso de la Unión el derecho de iniciativa de leyes.

Aprobar las reformas a la Constitución Federal aprobadas previamente por el Congreso de la Unión.

Es importante saber cómo contactar al diputado local |Twitter @TlalpanAl

¿Cómo saber quién es mi diputado local?

Para tener en claro cómo saber quién es el diputado local o diputada que represente la entidad, será necesario contar con la credencial del INE.

A través de la página oficial del portal ciudadano del INE, se puede buscar al diputado local correspondiente por apellidos o nombre, estado, cabecera municipal, grupo parlamentario o bien, con la credencial del INE por el estado y la sección que marca la identificación.

El gobierno de México exhorta a la población a investigar quién es el diputado local que representa la identidad y si es posible acercarse a la oficina de atención ciudadana, enviarle un correo o hacerle una consulta sobre sus propuestas o acciones más recientes a través de sus redes sociales.

