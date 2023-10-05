No solo fentanilo: Todas las drogas con las que vinculan al Cártel de Sinaloa

En los últimos meses, el Cártel de Sinaloa se ha convertido en uno de los principales temas de discusión en Estados Unidos debido a su importante red para el tráfico de fentanilo, esta sustancia letal que potenció el narcotráfico alrededor del mundo y que desde hace varios años provoca miles de muertes debido a la sobredosis.

Bajo el mando de "Los Chapitos", fracción del Cártel liderada por los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán, el fentanilo se convirtió en la principal droga que caracteriza a esta organización criminal; sin embargo, su tráfico de sustancias ilícitas va mucho más allá de esta "innovación" en la drogadicción, pues llevan años operando en México, Estados Unidos y varios países alrededor del mundo.

¿Qué drogas produce el Cártel de Sinaloa?

Una de las principales dudas alrededor del Cártel de Sinaloa tiene que ver con su capacidad de producción y distribución de drogas, pues sus más de 26 mil integrantes y asociados permiten que el "catálogo" de esta empresa criminal alcance niveles poco dimensionados, en especial cuando los vinculan únicamente con el fentanilo.

De acuerdo con un reporte presentado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en 2018, en el cual realizan un análisis de los principales cárteles de drogas en México, señala que el Cártel de Sinaloa produce y distribuye metanfetamina, marihuana, cocaína, heroína y el mencionado fentanilo.

Los territorios en los que opera el Cártel de Sinaloa actualmente

Son al menos 17 estados de la República Mexicana donde opera el Cártel de Sinaloa, además de otras 32 entidades en los Estados Unidos y, por lo menos, conocimiento de su producto y sus redes en 50 países del mundo, con una fuerte presencia en el continente europeo, pero con presencia en los cinco continentes.

La DEA incluso ha asegurado que el Cártel de Sinaloa tiene nexos con la Mafia Calabresa de Italia, además de introducir droga en África y llegar hasta los países de Malasia, Tailandia y la India, en el continente asiático.

¿Quiénes son los actuales líderes del Cártel de Sinaloa?

El Cártel de Sinaloa floreció bajo el mando de "El Chapo" Guzmán; sin embargo, desde Estados Unidos señalan que cuando asumieron "Los Chapitos" el mando del cártel, innovaron con el fentanilo como uno de los principales opioides sintéticos, que además de comercializarse por su cuenta, también se utilizó para mezclar con otros productos y así aumentar su impacto y eventual adicción.

Hoy en día, la DEA tiene a los propios "Chapitos" como líderes de la organización criminal. Se trata de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, de 40 años; Alfredo Guzmán Salazar, de 37 años; Joaquín Guzmán López, de 36 años, y el capturado y extraditado Ovidio Guzmán López.

