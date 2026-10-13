Walter White Jr.: ¿Cuál era la enfermedad de RJ Mitte, el actor de “Breaking Bad” que murió a los 34 años?

El actor RJ Mitte, conocido por interpretar a Walter White Jr. en la serie Breaking Bad, murió a los 34 años, según confirmaron sus representantes este lunes 12 de octubre de 2026. La noticia generó preguntas sobre la condición neurológica con la que vivió desde pequeño y que también formó parte de la historia de su personaje.

¿Qué enfermedad tenía RJ Mitte, actor de “Breaking Bad”?

RJ Mitte tenía parálisis cerebral, una condición neurológica que puede afectar el movimiento, la coordinación muscular, la postura y el equilibrio. Sus manifestaciones varían de una persona a otra.

El actor fue diagnosticado cuando era pequeño y utilizó su experiencia para visibilizar la discapacidad dentro y fuera de la industria del entretenimiento.

¿RJ Mitte tenía la misma condición que su personaje en “Breaking Bad”?

En Breaking Bad, Mitte interpretó a Walter White Jr., también conocido como Flynn, el hijo del protagonista Walter White, encarnado por Bryan Cranston.

Al igual que el actor, el personaje tiene parálisis cerebral y utiliza muletas. Esa coincidencia permitió que Mitte aportara elementos de su propia experiencia a la interpretación, en una serie que se transmitió entre 2008 y 2013.

Murió RJ Mitte, actor que interpretó a Walter White Jr. en Breaking Bad, a los 34 años. El actor transformó su diagnóstico de parálisis cerebral en una plataforma permanente para dar visibilidad y representación auténtica a la discapacidad en Hollywood @DanielRG_FIA nos cuenta https://t.co/XdwyEaYU0u — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 13, 2026

¿De qué murió RJ Mitte a los 34 años?

Tras darse a conocer su fallecimiento, sus representantes confirmaron la noticia, pero inicialmente no informaron la causa de muerte. Las autoridades señalaron que el caso estaba bajo investigación.

La parálisis cerebral era una condición con la que Mitte vivía desde la infancia, pero no debe confundirse con la causa de su fallecimiento. No hay que asumir una relación entre ambas sin información médica confirmada.

¿Cómo apoyó RJ Mitte a las personas con discapacidad?

Más allá de su carrera como actor, Mitte defendió la inclusión y una mayor representación de las personas con discapacidad en la televisión y el cine.

Fue embajador de United Cerebral Palsy y Shriners Children's, organizaciones vinculadas con la atención y el apoyo a personas con discapacidad. También presidió The Mitte Foundation, desde donde respaldó iniciativas comunitarias y filantrópicas.

Qué dijo Bryan Cranston sobre la muerte de RJ Mitte?

En su mensaje, Bryan Cranston expresó el dolor que sentía por la muerte de quien consideraba su hijo televisivo. Recordó que conoció a Mitte cuando tenía apenas 14 años, al ser elegido para interpretar a Walter White Jr.

"Estoy profundamente desconsolado mientras escribo esto esta noche. RJ Mitte, mi dulce hijo en Breaking Bad, ha muerto. Lo conocí cuando tenía apenas 14 años, cuando fue elegido para interpretar a Walter White Jr., un papel que desempeñó con tanta alegría y entusiasmo. Nació con parálisis cerebral, pero nunca, jamás, permitió que ese desafío fuera una excusa para nada."

El actor principal de Breaking Bad reconoció la labor de Mitte: "Aprovechó su experiencia en la serie para convertirse en una voz activa en favor de los intérpretes con discapacidad. También encabezó una organización filantrópica enfocada en ayudar a esta comunidad. Toda esa promesa y ese potencial hacen que su pérdida sea aún más dolorosa. Es especialmente devastador saber que se quitó la vida."

Bryan Cranston cerró su comunicado haciendo un llamado a prevenir el suicidio: "Nos estuvimos enviando mensajes de texto hace apenas unas semanas, tratando de encontrar una fecha para reunirnos a comer. No sé si ese almuerzo habría cambiado su futuro... Pero sí sé que lo quería y que disfruté muchísimo estar con él durante todos los años de la serie y también después de que se apagaran los reflectores de Breaking Bad. Te voy a extrañar, hijo. No puedo terminar sin pedirles encarecidamente a quienes estén pensando en suicidarse que, por favor, llamen a la línea 988 Suicide & Crisis Lifeline para recibir el apoyo que necesitan. Hay esperanza."

¿Cómo era la relación entre Bryan Cranston y RJ Mitte?

La relación entre ambos comenzó durante las grabaciones de Breaking Bad, serie que se estrenó en 2008. Aunque Cranston interpretaba a un padre cuya historia se desarrollaba entre el crimen y los conflictos familiares, fuera de la pantalla describió a Mitte como un joven entusiasta, decidido y con un gran potencial artístico.

En su despedida, Cranston recordó que seguían en contacto y que incluso habían intercambiado mensajes semanas antes para organizar una comida. Esa conversación pendiente se convirtió en uno de los recuerdos más dolorosos que compartió públicamente.