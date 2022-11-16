¿Qué es el artículo 5 de la OTAN y por qué lo quería aplicar Polonia?

Tras el impacto de un misil en Polonia, los miembros de la OTAN mostraron su solidaridad al país e indicaron que estaban dispuestos a poner en marcha el artículo 5 de la alianza política y militar para defender la soberanía del territorio polaco. Pero, ¿qué es el artículo 5?

Durante el martes se reportó el impacto de dos misiles de procedencia desconocida en Polonia, lo que ocasionó la muerte de dos personas. Los primeros reportes indicaron que se trataba de un ataque ruso, por lo que la OTAN se reunió de emergencia para considerar aplicar el artículo 5.

No obstante, tras las investigaciones se informó que los misiles pudieron tratarse de armas de defensa ucranianas; sin embargo, la OTAN indicó que está dispuesta a “defender cada centímetro” del territorio.

❝This is not Ukraine’s fault. Russia bears ultimate responsibility, as it continues its illegal war against Ukraine.❞@jensstoltenberg statement following a meeting of #NATO Allies to address the explosion in the east of Poland — NATO (@NATO) November 16, 2022

¿Qué es el artículo 5 de la OTAN?

La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) tiene como objetivo garantizar la libertad y seguridad de los 30 países que la conforman bajo resoluciones pacíficas; sin embargo, “si fracasan los esfuerzos diplomáticos, tiene el poder para emprender operaciones de gestión de crisis”.

Todos los miembros de la OTAN se rigen por un tratado de 14 artículos, en los que “reafirman su deseo de vivir en paz con todos los pueblos y todos los gobiernos” para promover la estabilidad y bienestar del Atlántico Norte.

El artículo 5 de la OTAN establece que si una nación ataca a uno de los miembros, el resto deberá involucrarse, ya que representa una agresión contra los 30 países que conforman la organización internacional.

“Las partes acuerdan que un ataque armado contra uno o más de ellos en Europa o América del Norte se considerará un ataque contra todos ellos”.

El artículo 5 también indica que la OTAN puede tomar las acciones que considere necesarias, incluido el uso de fuerzas armadas para restaurar o mantener la seguridad del Atlántico Norte.

“Cualquier ataque armado de este tipo y todas las medidas tomadas como resultado del mismo serán inmediatamente informados al Consejo de Seguridad. Tales medidas cesarán cuando el Consejo de Seguridad haya tomado las medidas necesarias para restablecer y mantener la paz y la seguridad internacionales”.

