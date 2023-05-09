En la historia de México, posiblemente la figura más importante es la del presidente; sin embargo, hasta 1916 se decretó la desaparición de la vicepresidencia. Ante esto, puede surgir la pregunta de quién fue el último vicepresidente de México.

¿Cuándo dejó de haber vicepresidente en México?

El cargo de vicepresidente fue creado en la promulgación de la Constitución de 1824, el primer vicepresidente de México, ocupó el cargo desde el 10 de octubre de 1824 hasta diciembre de 1827 y fue Nicolás Bravo. La principal tarea de este puesto era ser el suplente en caso de que el presidente no estuviera; sin embargo, en la historia del país se vivieron muchas traiciones al mando superior, pues no se conformaban con ser el segundo a cargo.

Fue el primer jefe del Ejército Constitucionalista, Venustiano Carranza, quien decretó el 30 de septiembre de 1916 la desaparición de la vicepresidencia, pues lo consideró como un elemento de división entre los mexicanos y decretó la reforma del artículo 72 de la Carta Magna proclamada el 5 de febrero de 1857 sobre la no reelección a la presidencia.

Francisco I. Madero en un mitin en Guadalajara|Twitter @MuseoPresidente

¿Quién fue el último vicepresidente de México?

El último vicepresidente fue José María Pino Suárez, nació en Tenosique, Tabasco, en 1869. Cuando estalló la Revolución Mexicana, fue nombrado gobernador provisional de Yucatán, cargo que ocupó desde el 5 de junio hasta el 8 de agosto de 1911. También fue afiliado al partido antirreleccionista y participó en la campaña política de Francisco I. Madero, quien después se convirtió en presidente.

Fue el 23 de noviembre de 1911, cuando José María Pino Suárez rindió protesta como vicepresidente de México.

El 18 de febrero de 1913, Francisco I. Madero y el vicepresidente, José María Pino Suárez, fueron capturados por las fuerzas huertistas, dando pie a la Decena Trágica. Al deducir su caída, Madero se adelantó a redactar la renuncia y se la entregó a su entonces canciller, Pedro Lascurain para que la llevara al Congreso, quien fue el presidente que duró menos en el cargo.

Días después, el 22 de febrero, ambos fueron asesinados por orden de Victoriano Huerta en el Palacio de Lecumberri en la capital de México.