Encuentran objeto interestelar en el fondo del océano Pacífico; podría indicar vida extraterrestre

En 2014, en el Océano Pacífico, cayó el primer meteorito interestelar reconocido y nombrado: 'IM1'. El bólido se desplomó en las profundidades del mar en forma de posibles esferas metálicas que hoy en día podrían ser la clave para develar la existencia de vida extraterrestre.

La entrada del meteorito interestelar a nuestro planeta fue detectada por el gobierno de Estados Unidos, quien detalló que este objeto se desintegró en tres llamaradas a 20 kilómetros sobre la superficie del Océano Pacífico, lo que provocó que la única evidencia de una civilización extraterrestre se encuentren oculta al fondo del mar.

¿Por qué el meteorito IM1 podría indicar vida extraterrestre?

El objeto llamó la atención del científico e investigador, Avi Loeb, quien se desempeña como jefe del Proyecto Galileo y director fundador de la Iniciativa Black Hole de la Universidad de Harvard.

Según explicó el experto, el 'IM1' presenta evidencia que proviene del exterior de nuestro Sistema Solar, pues los estudios revelan que se había estado moviendo más rápido que el 95% de todas las estrellas vecinas al Sol, pero lo más importante refleja características no convencionales.

Todos los elementos anteriormente mencionados, convierten al objeto interestelar perdido en el fondo del océano Pacífico en el flanco ideal investigación porque podría existir una o varias posibilidades de que el exceso de velocidad del meteorito sea resultado de la propulsión y que su resistencia, por sobre todas las rocas espaciales, tenga un origen tecnológico desconocido o de vida extraterrestre.

Extrañas esferas metálicas al fondo del mar podrían revelar vida extraterrestre

|Avi Loeb

Expedición revela que meteorito está compuesto por elementos fuera de la Tierra

La información fue reconocida, en 2022, por el Comando Espacial de Estados Unidos, del Departamento de Defensa, con un 99.9% de confianza, al apuntar que el IM1 llegó a nuestro planeta desde el exterior del Sistema Solar.

En la actualidad, el equipo comandado por Avi Loeb, continúa realizando expediciones al fondo del océano Pacífico en búsqueda de los fragmentos del meteorito interestelar que se detectaron en forma de 700 esferas metálicas, las cuales se originaron por la fricción de su caída al mar.

Al analizar estos componentes, se detectó que 5 de ellas estaban compuestas de elementos fuera de la Tierra y hasta del Sistema Solar, pues el equipo de Avi Loeb argumentó que no hay metal conocido que tenga esa disposición de elementos de forma natural.

Hasta el momento no hay pruebas definitivas que indiquen podría tratarse de vida extraterrestre; sin embargo, los estudios continúan para revelar la gran incógnita que esconde este objeto.