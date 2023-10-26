¿Cómo funciona el Plan DN-III-E que se implementó en Acapulco por el huracán “Otis”?

Tras el impacto del huracán "Otis" en Guerrero, el cual dejó escenas devastadoras en el Puerto de Acapulco y otros municipios, el Gobierno Federal anunció el auxilio a los afectados mediante el Plan DN-III-E, el cual está orientado al apoyo en zonas de desastres dentro de México, por lo que conocer un poco más sobre este protocolo es fundamental.

Vale la pena señalar que este plan de acción es operado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y tiene sus bases desde 1965, pues desde hace décadas tiene el objetivo de auxiliar a la población afectada ante todo tipo de eventualidades, principalmente a raíz de fenómenos naturales, como lo es el reciente huracán.

¿Qué es el Plan DN-III-E de la Sedena?

Como definición, la Sedena define al Plan DN-III-E como un "instrumento operativo militar", con lineamientos de acción según el tipo de desastre y con el objetivo de realizar actividades de auxilio y apoyo a la población afectada.

Este operativo ordena a los elementos del Ejército y de la Fuerza Aérea Mexicanos, por lo que cada uno de los miembros tiene claras sus labores de auxilio a los ciudadanos, para que de esta forma se optimicen los recursos humanos y materiales, además de preservar el bienestar de la población.

¿Cómo funciona el Plan DN-III-E en Guerrero por el huracán "Otis"?

Tras identificar la emergencia, el Gobierno Federal anunció la implementación del Plan DN-III-E en su fase "Auxilio a la Población Civil". Para poner en contexto, para el reciente huracán "Norma", en Baja California Sur, se empleó la fase de "Prevención", por lo que ahora en Acapulco, el Plan está en plena ejecución mediante los siguientes elementos.

Se desplegaron 8 mil 391 miembros en total. 7 mil 671 son pertenecientes al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, mientras que 720 son apoyo de la Guardia Nacional. De acuerdo con el informe, se dividirán de la siguiente forma:



3 mil 107 militares y agentes en la zona serrana donde se ubican los municipios de Chilpancingo de los Bravos, General Heliodoro Castillo, San Miguel Totolapan y Ajuchitlán del Progreso, Guerrero.

3 mil 648 militares y agentes en la zona de la costa, donde se ubican los municipios de Petatlán, Tecpan de Galeana, Atoyac de Álvarez, Benito Juárez, Coyuca de Benítez y Acapulco, Guerrero.

La Sedena es la encargada de operar el Plan DN-III-E en Guerrero tras el paso de “Otis”|HENRY ROMERO/REUTERS

Maquinaria pesada para atender los destrozos por el huracán "Otis" en Guerrero

Adicionalmente y conforme marca el protocolo para desastres naturales, se envió equipo especializado a cargo de la Fuerza de Apoyo en Caso de Desastre (F.A.C.D.). Son mil 334 elementos que operarán siete unidades de maquinaria pesada, una cocina comunitaria con una planta purificadora de agua, una planta de energía eléctrica, una torre de iluminación y siete grupos electrógenos para brindar apoyo constante.

Para atender a los afectados por el huracán "Otis" y debido a la magnitud de la emergencia, también se desplegaron 447 efectivos del Batallón de Atención a Emergencias (B.A.E.), los cuales se dividen de la siguiente forma:



Un grupo de búsqueda y rescate de estructuras colapsadas USAR

Un grupo de rescate de alta montaña

Una compañía multipropósito

La Fuerza Aérea Mexicana tiene listos seis aviones y seis helicópteros.

Por último, los miembros de la Sedena destinados al Plan DN-III-E son los encargados de transportar y distribuir productos recogidos de centros de acopio y se espera que operen parte de los recursos destinados para desastres naturales, si es que Guerrero recibe este fondo.