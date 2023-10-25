CDMX enviará a policías y paramédicos a Guerrero para apoyar a los damnificados por el huracán “Otis”

Ante la gran devastación que dejó tras su paso el huracán “Otis”, la solidaridad de los mexicanos no se hizo esperar e inmediatamente la ayuda comenzó a surgir de otras entidades, tal fue el caso de la Ciudad de México (CDMX).

Si bien la comunicación se perdió durante las primeras horas de la madrugada en Guerrero, en cuando los daños comenzaron a conocerse, una de las instituciones que respondió fue la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la cual informó que enviarán equipos de emergencias y elementos de seguridad a Acapulco.

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Más de 200 elementos irán a Guerrero para ayudar en los rescates

Pablo Vázquez Camacho, titular de la SSC de la CDMX, indicó que por instrucciones del Jefe de Gobierno Martí Batres se enviarán 110 policías, 50 paramédicos y 17 vehículos entre los que destacan 2 todo terreno conocidos como Unimog y cuatro embarcaciones.

Además enviarán a 60 elementos que apoyarán en las labores de rescate pertenecientes a equipos especiales de Fuerza de Tarea, Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), así como especializado en Plan de Auxilio a la Población.

Es importante destacar que este grupo estará brindando apoyo principalmente en la Ciudad de Acapulco, de acuerdo a lo establecido con las reuniones de coordinación con la Guardia Nacional y autoridades del Estado de Guerrero.

Asimismo, el jefe policiaco señaló que se tiene conocimiento de los bloqueos carreteros a consecuencia de deslaves tanto en la autopista del Sol como en la México-Acapulco, por lo que se ha establecido ya una estrategia junto con la Guardia Nacional para poder abrir brecha y llegar al destino programado.

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Protección Civil también enviará apoyo a Acapulco

Los equipos partirán la tarde de este miércoles por lo que se espera su arribo al Estado de Guerrero por la noche o bien madrugada del jueves dependiendo de las condiciones carreteras que se presenten tras el paso del huracán “Otis”.

También en esta labor de apoyo a los habitantes de Guerrero se irá uniendo personal de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Sistema de Aguas, entre otras.

"Nos mantenemos atentos al estado de las vías de comunicación, estamos monitoreando permanentemente con autoridades federales los acceso, pero es importante que los elementos se vayan acercado para auxiliar lo antes posible".

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SSC de la CDMX no organizará recolección de víveres por el momento

En cuanto a la recolección de víveres el Secretario señaló que será la sociedad civil la que se organice, pero recalcó que en este momento se necesita dotar de recursos humanos y equipos especializados para la atención de apoyos y rescate.

Finalmente el funcionario determinó que se estarán analizando las acciones y necesidades para saber que tipo de apoyos se pueden enviar en lo sucesivo, para envío de más recurso humano o equipo especializado para facilitar las labores de apoyo.