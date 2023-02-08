¿Qué es el IEC y cuál será su función en las elecciones 2023?

Con mira a las elecciones 2023 en Estado de México y Coahuila, donde se elegirán las gubernaturas y en el segundo estado también 27 diputaciones locales. Ante esto, es de suma importancia conocer qué es el Instituto Electoral de Coahuila (IEC) y qué funciones tendrá para la próxima jornada electoral del estado.

Cabe recordar que el 4 de junio de 2023 será el día en que se lleven a cabo las elecciones en la que se elegirá a quien releve a Miguel Riquelme, actual gobernador de Coahuila y para renovar el Congreso Local.

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¿Qué es el IEC y cuál es su función?

El IEC es un organismo público, es decir, una institución independiente en sus decisiones y se integra por un órgano máximo de dirección, denominado Consejo General, que se conforma por siete consejeros, ejerciendo uno de ellos la función de presidente.

La importancia del IEC para estas elecciones 2023, próximas a ocurrir el 4 de junio, es que el organismo público es el encargado de organizar las elecciones en el estado de Coahuila relativas al gobernador, diputados locales y ayuntamientos, de promover la participación ciudadana y de fomentar la educación cívica y la cultura democrática.

A fin de garantizar la autonomía de los consejeros electorales, en el IEC son designados de forma periódica y escalonada a través de un proceso de selección, que inicia con una convocatoria abierta a la ciudadanía y está sujeto a una serie de evaluaciones instrumentadas por el Instituto Nacional Electoral (INE).

El IEC, a través de su página oficial, deja en claro cuáles son sus principios:

Certeza: con procesos legítimos, transparentes y auditables para el cumplimiento de sus funciones.

Legalidad: estricto apego al mandato constitucional.

Independencia: separación de cualquier poder establecido.

Imparcialidad: actuación neutral del INE.

Objetividad: imparcialidad de las tomas de decisiones.

Máxima publicidad: hacer pública la información del INE.

IEC: importancia de las elecciones del 2023

Actualmente, el IEC se encuentra realizando visitas a los órganos desconcentrados con miras a las elecciones 2023. Pues considera importante darle seguimiento a las actividades que se realizan en los distintos municipios para que las personas voten en la próxima jornada electoral.