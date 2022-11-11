El Instituto Nacional Electoral (INE) es uno de los órganos constitucionales autónomos de México, que se encarga de celebrar y regular los procesos electorales a nivel federal, es decir, la elección del Presidente de la República, Diputados y Senadores que integran el Congreso de la Unión; además de los gobernantes, alcaldes y alcaldesa de cada Estado y municipio del país.

Dentro de las funciones del INE, también se encuentran:



La emisión de la Credencial para Votar: documento oficial de identificación que sirve para ejercer el derecho al voto en México y el extranjero.

Homologar los estándares con los que se organizan los procesos electorales para garantizar altos niveles de calidad en la democracia.

Promoción de la cultura cívica.

Procurar la Justicia Electoral.

Brindar asesoría en materia Jurídica Electoral.

¿A qué se dedica el INE?

El INE también es el organismo encargado de auditar a todos los actores políticos, nacionales y locales, coaliciones, precandidatos, así como candidatos, agrupaciones políticas nacionales, organizaciones que pretenden obtener registro como partido político, a las organizaciones de observadores electorales, aspirantes y candidatos independientes de todo el país.

Dicho de otra forma, el INE es responsable de garantizar a la ciudadanía el ejercicio de los derechos de acceso a la información en materia de financiamiento de actores políticos, además de vigilar de modo más efectivo el uso de recursos que hacen los partidos durante las campañas.

Aunado a ello, se encarga de dirigir el desarrollo de las acciones en materia de transparencia, respetando el ejercicio de los derechos político-electorales de la ciudadanía.

El INE es el órgano electoral que más funciones y atribuciones tiene en América Latina.



Además de organizar elecciones:



➡️ Supervisa procesos locales

➡️ Capacita

➡️ Fiscaliza

➡️ Promueve la Educación Cívica

➡️ Administra tiempos de 📻 y 📺



Infórmate: https://t.co/gH27Xu33e8. pic.twitter.com/JHaEVKMDVK — @INEMexico (@INEMexico) November 7, 2022

¿Cuándo se creó el INE?

El INE se originó el 10 de febrero de 2014, en sustitución del Instituto Federal Electora (IFE), luego de una reforma política-electoral durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto; sin embargo, no entró en operaciones hasta el 3 de abril del mismo año, cuando su primer presidente, Lorenzo Córdova, asumió la dirigencia del órgano.

Anteriormente, el IFE solo tenía injerencia sobre las elecciones federales y su única relación con las elecciones locales era la emisión de la credencial para votar, así como el informe del padrón electoral a los estados para la celebración de sus elecciones.

La reforma política-electoral de 2014, ayudó a que el organismo electoral también legalizará las candidaturas independientes y le otorgó al INE las responsabilidades presupuestales, al ser el encargado del Sistema Nacional de Fiscalización para las elecciones en México.