Estados Unidos borra de su lista negra a Julión Álvarez

La oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos borró de su lista negra al cantante mexicano Julión Álvarez, a quien acusaron de mantener nexos con el narcotráfico, motivo por el cual desde hace cinco años, el cantante no podía ingresar a la nación norteamericana.

A través de una conferencia de prensa ofrecida por el cantante de regional mexicano, confirmó que ya está fuera de la lista negra del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, lo que representó una buena noticia para él y su familia.

“Mi abogado me dijo ‘felicidades, lo hemos logrado’. Tuve la fortuna y fortaleza para poder seguir, no se imaginan lo pesado y cansado que es esto. Lo vamos a festejar, por supuesto que sí”, indicó Julión Álvarez.

|Twitter @julionalvarez

Julión Álvarez recibió una carta en la que le indicaron que cumplió con todos los requisitos para ser excluido de la lista negra de OFAC, con lo cual podrá reactivar sus actividades financieras y retomar su vida de manera cotidiana en Estados Unidos, incluso sus relaciones con personas y empresas americanas.

Explicó que en los últimos cinco años aprendió de cuestiones fiscales y legales que eran desconocidas para él.

“Estoy nervioso pero muy feliz pues son situaciones difíciles que nos tocaron vivir. El día de hoy tengo una carta con la cual yo ya puedo reactivar mis actividades financieras como cualquier otra empresa”.

¿Qué le pasó a Julión Álvarez y por qué estaba en la lista negra?

En agosto de 2017, Julión Álvarez y el futbolista mexicano Rafa Márquez fueron acusados de ser prestanombres de Raúl Flores Hernández “El Tío”, un empresario ligado al Cártel de Sinaloa, y quien está preso en Washington.

En ese momento, ambos famosos ingresaron a la lista negra del Departamento del Tesoro en Estados Unidos, y sus cuentas fueron congeladas, además no podían ingresar a territorio estadounidense.

Sin embargo, tan solo un mes después de las acusaciones, Rafa Márquez pudo salir de dicha lista y sus activos fueron descongelados, pero Julión Álvarez tuvo que esperar cinco años para ser eliminado de la lista.

