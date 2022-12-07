Qué es la moción de vacancia a la que se enfrentó hoy Pedro Castillo

La moción de vacancia a la que hoy se enfrentó el presidente de Perú, Pedro Castillo, es la instancia que le permite al Congreso del país destituir a su presidente mediante una votación unánime, pero qué es exactamente.

La moción de vacancia significa el cese de la relación representativa de los cargos provenientes de elección popular como lo son alcaldes, regidores, presidentes, vicepresidentes y consejeros regionales.

🔴#ÚLTIMAHORA | Con 101 votos a favor, el Congreso de #Perú aprobó la destitución del presidente Pedro Castillo.



Citan a las 15:00 horas para que la vicepresidenta Dina Boluarte tome posesión como presidenta. pic.twitter.com/VCJIp1dUXu — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 7, 2022

Entre los Fundamentos de Derecho que sustenta la moción de vacancia, se encuentra el artículo 68 del Reglamento del Congreso de la República de Perú, establece que los congresistas ejercen su derecho de pedir que se adopten acuerdos sobre asuntos importantes para los intereses del país y las relaciones con el Gobierno del país.

¿Cuántos votos necesita el Congreso de Perú para efectuar la moción de vacancia?

Por medio de una votación en dónde participan los miembros del Congreso de Perú, se efectúa o se anula la moción de vacancia.

El reglamento del Congreso de Perú mencionó que se requieren 87 votos para validar la moción de vacancia en contra de alcaldes, regidores, presidentes, vicepresidentes y consejeros regionales.

🔴#ÚLTIMAHORA | Detienen a Pedro Castillo tras ser destituido como presidente de #Perú por el Congreso. pic.twitter.com/EOUB8tgGyA — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 7, 2022

¿De qué acusa el Congreso de Perú a Pedro Castillo?

En el documento para efectos de mayor claridad en la exposición de la moción de vacancia, se explica que Pedro Castillo y sus allegados perjudican el bienestar ciudadano, además de ser acusado de liderar una organización criminal,

También, el documento de la moción de vacancia, detalló las manifestaciones directas de la inmoralidad del presidente, como el plagio académico y el encubrimiento personal, faltas que de por sí, justifican sobradamente que el Congreso lo cese del cargo.

De acuerdo con los proponentes del Congreso de Perú, el presidente Pedro Catillo, tiene más de 100 páginas que buscan sustentar las razones por las que los proponentes consideran que el mandatario ha incurrido en “incapacidad moral permanente”.

El primer proceso sobre la moción de vacancia presidencial contra Pedro Castillo Terrones, se desarrolló entre los meses de noviembre y diciembre de 2021, y el segundo proceso se efectuó en marzo de 2022.

