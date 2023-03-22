Edmundo Jacobo Molina permanece como secretario ejecutivo del INE: TEPJF

La moneda lanzada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) quedó en canto, pero fue el voto de calidad de su presidente lo que inclinó la victoria a favor de Edmundo Jacobo Molina, pues la Sala Superior declaró inaplicable el artículo transitorio del Plan B que cesa al secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE).

Con ello se ha ordenado que Edmundo Jacobo Molina continúe en el puesto como secretario Ejecutivo del INE tras 15 años de ejercicio. Su remoción sería una ilegal intromisión del Congreso a la autonomía del INE, sostuvo la magistrada Janine Otálora.

Victoria a favor de Jacobo Molina:



La Sala Superior declaró inaplicable elartículo transitorio del #PlanB que cesa al Secretario Ejecutivo del @INEMexico.



Con ello se dispone que Jacobo Molina continúe en el puesto tras 15 años de #ejercicio. — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) March 22, 2023

¿La Constitución permite a los legisladores el cese de funcionarios?

La Constitución no permite a los legisladores el cese del funcionario, pues solo el Consejo General está facultado para nombrarlo o removerlo, sostuvo al presentar su proyecto de sentencia.

La otra sala del TEPJF proponía desechar el asunto para que fuera la Suprema Corte la que definiera la controversia para ver si Edmundo Jacobo Molina podía seguir o no como secretario Ejecutivo.

INE restituye a Jacobo Molina como secretario ejecutivo

El pasado 13 de febrero, el Instituto Nacional Electoral restituyó a Edmundo Jacobo Molina como secretario ejecutivo, tras las determinaciones judiciales a favor del funcionario, quien lleva cerca de 15 años en el mismo puesto.

Jacobo Molina fue removido de su cargo cuando el Plan B, promovido por el Presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, entró en vigor el pasado 2 de marzo. La reforma, además, modificó las atribuciones de la Secretaría Ejecutiva que se encargaba de administrar todos los recursos del instituto. Esa responsabilidad ahora recae en una Comisión de Administración de la que serán responsables 5 consejeros electorales.

Edmundo Jacobo saldría del INE hasta 2026, con un total de 21 años en el órgano electoral|TW/@maximoam_

¿Cuánto tiempo lleva Edmundo Jacobo Molina como secretario ejecutivo del INE?

Edmundo Jacobo se ha desempeñado el cargo de secretario Ejecutivo del INE durante los últimos 15 años.

Edmundo Jacobo llegó al puesto de secretario del Ejecutivo desde 2008, cuando el INE era aún el Instituto Federal Electoral (IFE). El 11 de abril de 2014 fue electo para que ocupara el mismo cargo bajo el INE y al mando de Lorenzo Córdova.

Fue con una rápida jornada luego de que consejeros electorales señalaran al presidente del INE de fraude a la ley, al anticipar dos meses la reelección del secretario Ejecutivo.

En 2020 fue reelecto nuevamente por un plazo de seis años más, por lo que cesaría de su cargo como secretario Ejecutivo hasta 2026, con un total de 18 años en el INE.