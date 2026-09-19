Caos en la Línea 3: Reportan esperas de varios minutos para abordar en indios Verdes
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Que tus actividades cotidianas no se vean afectadas por retrasos en el Metro CDMX. Azteca Noticias monitorea para ti el avance de las 12 Líneas y te tra actualizaciones en vivo para que viajes con tranquilidad.
¿Qué está pasando en el Metro CDMX? Así está el avance en las 12 Líneas; estaciones cerradas HOY
¿Qué pasa en Indios Verdes?
Usuarios reportan esperas de más de 10 minutos para abordar en la Línea 3 dirección Indios Verdes.
@MetroCDMX que esta pasando ya vamos para 13 min aqui en espera de un tren dirección Indios verdes— Iván Rajú Sheru (@IvanRaju2310) September 19, 2026