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Caos en la Línea 3: Reportan esperas de varios minutos para abordar en indios Verdes

¿Usas el Metro CDMX hoy? Que tus actividades no se vean afectadas por retrasos en alguna de las 12 Líneas o por cierre de estaciones. Actualizaciones en vivo.

Metro CDMX
Avance del Metro CDMX HOY.|Metro CDMX

Escrito por: Ollinka Méndez

Que tus actividades cotidianas no se vean afectadas por retrasos en el Metro CDMX. Azteca Noticias monitorea para ti el avance de las 12 Líneas y te tra actualizaciones en vivo para que viajes con tranquilidad.

¿Qué está pasando en el Metro CDMX? Así está el avance en las 12 Líneas; estaciones cerradas HOY

¿Qué pasa en Indios Verdes?

Usuarios reportan esperas de más de 10 minutos para abordar en la Línea 3 dirección Indios Verdes.

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