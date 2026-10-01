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“Línea 3 va haciendo ‘base’": Usuarios reportan avance lento en el Metro CDMX

¿Tomás el Metro CDMX hoy? Esto te interesa: avance de trenes, estaciones cerradas o cualquier percance que pueda afectar tu ruta hoy 1 de octubre 2026.

¿Qué está pasando en el Metro CDMX? Este es el avance de las 12 líneas hoy 1 de octubre 2026
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Escrito por: Ollinka Méndez

Si utilizas el Metro CDMX para tus actividades cotidianas, toma nota pues el avance de trenes de las 12 líneas se podría ver afectado por lluvias o algún percance en las vías. Por eso Azteca Noticias te mantiene informado para que no llegues tarde.

¿Qué está pasando en el Metro CDMX? Este es el avance de las 12 líneas

Colapso matutino en la Línea 3 del Metro

Usuarios de la Línea 3 del Metro reportan retrasos considerables en el desplazamiento de los convoyes con dirección a la terminal Universidad. La acumulación de pasajeros se intensifica debido a que los trenes se encuentran "haciendo base", de acuerdo con usuarios, y permaneciendo detenidos durante varios minutos en los andenes de diversas estaciones del recorrido, lo que provoca severos aglomeramientos y un avance sumamente lento a lo largo de la ruta de la Línea Verde.

Línea 1 lenta y con afluencia alta

Usuarios del Metro CDMX reportan que el avance en la Línea 1 es muy lenta. Tome sus precauciones.

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