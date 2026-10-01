“Línea 3 va haciendo ‘base’": Usuarios reportan avance lento en el Metro CDMX

Usuarios de la Línea 3 del Metro reportan retrasos considerables en el desplazamiento de los convoyes con dirección a la terminal Universidad. La acumulación de pasajeros se intensifica debido a que los trenes se encuentran "haciendo base", de acuerdo con usuarios, y permaneciendo detenidos durante varios minutos en los andenes de diversas estaciones del recorrido, lo que provoca severos aglomeramientos y un avance sumamente lento a lo largo de la ruta de la Línea Verde.

Linea 3 dirección universidad haciendo base tómenlo en cuenta — Eduardo V. (@eduardvag) October 1, 2026