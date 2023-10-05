¿Cuál es el grado de estudios de Omar García Harfuch?

El exsecretario de Seguridad de la Ciudad de México (CDMX), Omar García Harfuch, quien recientemente se registró para el proceso interno de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) para ser el coordinador de la Cuarta Transformación en la capital.

En ese sentido, es importante conocer parte de su trayectoria, así como cuál es su grado máximo de estudios. El exsecretario Omar García encabezó operativos con los que se lograron capturas de líderes de grupos criminales, como Jorge Flores, ‘El Tortas’, de la Anti-Unión y Pedro Ramírez, ‘El Jamón’, de la Unión Tepito.

Hoy estuve en un lugar lleno de tradición y orgullo, la alcaldía @ALaMagdalenaC. Estoy profundamente agradecido con las y los habitantes de la demarcación, mis compañeros del PT y Morena. Continuamos construyendo la unidad que requiere la Ciudad de México. pic.twitter.com/JsHDy4aBA8 — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) October 1, 2023

¿Qué estudios tiene Omar García Harfuch?

Omar García Harfuch cuenta con dos licenciaturas; la primera de ellas la obtuvo en Universidad Continental, municipio de Jilotepec en el Estado de México, donde obtuvo el título como abogado. El segundo título que obtuvo fue el de Seguridad Pública, misma que cursó en la Universidad del Valle de México (UVM).

Además, tiene otras acreditaciones académicas de diversas instituciones internacionales, como la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), de la Academia Nacional del FBI, de Estados Unidos y la Universidad de Harvard.

¿Qué cargos ha ocupado Omar García Harfuch?

Su carrera en cargos federales comenzó en 2008, al ser gerente de una empresa privada que se dedicaba a la construcción y remodelación. Posteriormente, ingresó a la Policía Federal, dependencia que después eliminó Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para dar paso a la Guardia Nacional.

De acuerdo con información del Gobierno de la capital, Harfuch fue Comisario de la Policía Federal en la división de Investigación, de la Secretaría de Gobernación (Segob) del 2008 al 2016.

Entre 2016 y 2019 trabajó para la Agencia de Investigación Criminal (AIC), adscrita a la Procuraduría General de la República (PGR). Posteriormente, se convirtió en jefe General de la Policía de Investigación, donde se mantuvo hasta octubre de 2019, pues pasó a ser titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en el gobierno de Claudia Sheinbaum.