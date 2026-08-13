Muere estrella juvenil a los 46, tras ataque de asma que le causó daño cerebral

Un ataque de asma le costó la vida a Christy Knowings, actriz que fue estrella infantil y juvenil en los años 90 gracias al programa All That. Este jueves 13 de agosto se confirmó su muerte a los 46 años de edad.

El medio especializado en celebridades TMZ dio a conocer que un ataque de asma le generó daño cerebral a la intérprete. Según compartió un miembro de su familia, Knowings tuvo el ataque el viernes, fue hospitalizada en Los Ángeles y permaneció bajo soporte vital. Fue hasta el día martes que su familia tomó la decisión de desconectarla, y ese mismo día murió.

Se trata de la segunda exmiembro del programa All That que muere en lo que va de 2026. La primera fue Kianna Underwood, quien perdió la vida en un accidente de tránsito ocurrido en Nueva York.

Quién era Christy Knowings

Christy Knowings alcanzó la fama alrededor de 1997, cuando se integró al elenco del programa estadounidense All That. Esta producción con sketches de comedia presentó ante el mundo a estrellas como Amanda Bynes, Kenan Thompson y Kel Mitchell; la primera tuvo su propio show después, "The Amanda Show" (donde participaron Drake Bell y Josh Peck), mientras los dos últimos protagonizaron otro famoso programa llamado Kenan & Kel.

En All That, Christy Knowings tuvo personajes regulares y sketches exitosos como los segmentos de "Whateverrr!!!", con Amanda Bynes.

Anteriormente, Christy había participado en un especial de comedia con la comediante Rosie O'Donnell, y después de All That también salió en algunos episodios de Plaza Sésamo junto a su hermano, Chris.

Uno de sus últimos proyectos laborales fue el lanzamiento de un sencillo de folk llamado "To the world", en 2020.

Christy Knowings no utilizaba frecuentemente las redes sociales, pero contaba con un perfil de Instagram donde publicaba recuerdos de su trabajo y algunos momentos de su vida personal. Además de actriz y cantante, se definía como bailarina, escritora y coach de vida.