Muere querido boxeador que recibió un mal golpe en la nuca; su padre lo despide con desgarrador mensaje

El deporte se viste de luto una vez más. Muere el querido boxeador Prichard Colón a los 33 años. El deportista destacó como uno de los más grandes prospectos del boxeo profesional, sin embargo, su carrera se vio frustrada tras recibir un mal golpe en la nuca, durante un combate contra Terrel Williams. Su lamentable muerte fue confirmada a través de un comunicado emitido por su padre, Richard Colón, vía redes sociales.

También te puede interesar: Muere querido futbolista tras desplomarse en la cancha; “volvió a la vida” por unos segundos mientras estaba en la morgue

Muere Prichard Colón a los 33 años; su padre lo despide con desgarrador mensaje

“Buenos días mi gente. Lamento informarles la partida de mi hijo Prichard de este mundo terrenal”, se lee en el escrito publicado en Facebook. “AHORA ESTÁ en mejor mundo. Hice todo lo posible por cumplirle SU DESEO, SU SUEÑO de traerlo DE VACACIONES a Puerto Rico, como tanto él deseaba, pero NO SE PUDO. Gracias por tantos años de amor y oraciones. En la medida que puedan por favor manténganos en oraciones”, agrega.

La trágica historia de Prichard Colón: su única derrota cambió su vida para siempre

Prichard Colón, mejor conocido como “El excavador”, destacó como una de las más grandes promesas en el mundo del boxeo. Su carrera fue corta pero excepcional. Colón debutó en el deporte a nivel profesional el 23 de febrero de 2013, con un increíble knock out a Xavier Lasalle. Gracias a su impecable desempeño en los cuadriláteros, el pugilista rápidamente llegó a Las Vegas. Sin embargo, todo cambió el 17 de octubre de 2015.

Tras sumar 16 peleas invicto, 13 por knock out, Colón se enfrentó ante Terrel Williams en el Eagle Bank Arena de Fairfax, Virginia. A lo largo del combate, Williams propició varios golpes ilegales en la nuca a Colón, mismos que fueron pasados por alto por el árbitro Joe Cooper. Tras la pelea, Prichard se desvaneció en el vestuario, por lo que tuvo que ser llevado a urgencias, donde le diagnosticaron un hematoma subdural que requirió de una cirugía cerebral de emergencia.

Prichard Colón permaneció en coma durante más de 200 días. Cuando despertó, los médicos informaron que quedaría con daño neurológico, el cual limitaría su movilidad y, por ende, daría fin a su carrera en el mundo del boxeo. Su trayectoria fue honrada con un cinturón especial por parte del Consejo Mundial de Boxeo.

Descanse en paz, Prichard Colón.