Había burlado a la muerte y enfrentó siete operaciones: Murió Lucia Sisic, Miss Austria; este era su padecimiento

Lucia Sisic, Miss Austria 2024, murió a los 22 años después de pasar gran parte de su vida enfrentando una enfermedad del corazón y siete operaciones ; su fallecimiento sorprendió todavía más porque meses antes había celebrado haber superado su última intervención.

La joven había aprendido desde muy pequeña a vivir entre revisiones médicas y cirugías. Su historia; sin embargo, no terminó en un hospital: años después logró convertirse en reina de belleza y representar a Austria.

La enfermedad del corazón con la que nació Lucia Sisic

La reina de belleza padecía una malformación cardiaca congénita, también conocida de manera general como cardiopatía congénita. Se trata de una alteración en la estructura del corazón que se desarrolla antes del nacimiento, durante la formación del bebé en el útero, por lo que la persona nace con esa condición.

Dependiendo del tipo de malformación, el problema puede modificar la manera en que la sangre circula entre las cavidades del corazón, los pulmones y el resto del cuerpo.

Su condición requirió atención médica durante prácticamente toda su vida y llegó a enfrentar siete intervenciones quirúrgicas.

A los 13 años estuvo al borde de la muerte

La enfermedad no solo significó revisiones y operaciones para Lucia Sisic. Cuando tenía 13 años sufrió una grave crisis cardiaca que la llevó a ser reanimada.

La propia joven recordó aquel episodio como uno de los momentos más difíciles de su vida, pues estuvo al borde de la muerte.

Además, su padecimiento marcó su infancia; mientras otros niños podían participar normalmente en actividades deportivas, ella tuvo que quedarse fuera de algunas de ellas debido a su condición de salud; a pesar de ello, años después consiguió cumplir uno de sus sueños al convertirse en Miss Austria en 2024.

La séptima operación que le devolvió la esperanza

Uno de los últimos mensajes públicos relacionados con su salud llegó en diciembre de 2025. Lucia Sisic celebró que había conseguido superar su séptima intervención y expresó su deseo de poder descansar durante varios años de los tratamientos y cuidados posteriores a las operaciones.

Aquella publicación hacía pensar que había conseguido superar una nueva etapa en su larga lucha contra la enfermedad cardiaca.

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¿De qué murió Lucia Sisic, Miss Austria?

Aunque Lucia Sisic nació con una malformación cardiaca y enfrentó siete operaciones a lo largo de su vida, hasta el momento no se ha confirmado públicamente la causa de su muerte.

Tres semanas antes de morir, la joven todavía había compartido imágenes de un viaje a Bosnia y Herzegovina, país de origen de sus padres; después de conocerse su muerte, familiares y amigos comenzaron a despedirse de ella.