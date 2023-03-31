¿El Papa Francisco podrá realizar las misas de Semana Santa?

El pasado 29 de marzo, el Papa Francisco fue hospitalizado debido a una bronquitis infecciosa, pero el Vaticano confirmó que el sábado 1 de abril será dado de alta, aunque se desconoce si podrá oficiar la misa del Domingo de Ramos, por lo que muchos se preguntan ¿qué pasará con los servicios de Semana Santa?

Debido al estado de salud del Pontífice, probablemente no pueda oficiar varias misas, empezando por la del domingo, por lo que el argentino podría ser reemplazado por el cardenal Leonardo Sandri, decano del Colegio Cardenalicio.

🔴 Confirman que el #PapaFrancisco será dado de alta este sábado 1º de abril. La decisión ha sido tomada por el equipo médico que sigue al Pontífice tras evaluar los resultados de los exámenes efectuados hoy y la evolución clínica favorable. https://t.co/ALVmRBUfVN pic.twitter.com/TIWRnyYUKw — Vatican News (@vaticannews_es) March 31, 2023

Además, el Vaticano también preparó un programa para sustituir a Jorge Mario Bergoglio en otras misas de Semana Santa, pues por el momento, debe cuidar su salud, aunque se espera que esté presente en todos los eventos.

¿Quién es Leonardo Sandri, el cardenal que suplirá al Papa Francisco en Semana Santa?

Leonardo Sandri, quien sustituirá al Papa Francisco en la primera misa de Semana Santa, es el decano del Colegio Cardenalicio. Al igual que Jorge Mario Bergoglio, Sandri nació en Buenos Aires, Argentina.

El cardenal también fue uno de los candidatos para sustituir a Benedicto XVI en el cónclave de marzo de 2013, tras la renuncia del Papa. Incluso algunos dieron más peso a Sandri que a Bergoglio.

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Se ordenó como sacerdote en 1967 en la arquidiócesis de Buenos Aires, después fue enviado a Roma para continuar son sus estudiosreligiosos, donde ingresó al servicio diplomático de la Santa Sede.

Leonardo Sandri se encargó de anunciar al mundo la muerte del Papa Juan Pablo II el 2 de abril de 2005 desde la Plaza de San Pedro y leyó los mensajes del Papa cuando su enfermedad no le permitió al pontífice leerlos.

Vaticano confirma que el Papa Francisco será dado de alta el 1 de abril

El vocero del Vaticano informó que el equipo médico del Papa argentino confirmó que será dado de alta mañana, sábado 1 de abril, luego de que los exámenes realizados arrojaran una evolución favorable de sus salud.

Por lo que el Papa Francisco regresará a Casa Santa Marta, su residencia en el Vaticano, y estará presente el 2 de abril, en la misa de Domingo de Ramos, en la Plaza de San Pedro para la celebración eucarística que inaugura la Semana Santa 2023.

