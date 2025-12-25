Metro HOY 25 de diciembre de 2025: incidencias EN VIVO | Esperas de hasta 20 minutos en Línea 4

En este minuto a minuto EN VIVO, te informamos acerca del avance de trenes, retrasos, fallas y avisos oficiales en las 12 líneas del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro CDMX, durante la jornada navideña.

En esta cobertura especial de Fuerza Informativa Azteca , te contamos todo lo que ocurre en el Metro de la Ciudad de México, para que planifiques mejor tus traslados durante la jornada de hoy 25 de diciembre de 2025.

Horario especial de servicio HOY 25 de diciembre

¿Cuál es el horario del Metro hoy? De acuerdo con el Sistema de Transporte Colectivo (STC), el Metro HOY opera en horario festivo, de 7 de la mañana y hasta las 24:00 horas. Recuerda que la La Línea 1 opera con normalidad en su tramo activo Pantitlán – Pino Suárez.