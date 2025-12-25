Metro HOY 25 de diciembre de 2025: incidencias EN VIVO | Esperas de hasta 20 minutos en Línea 4
En este reporte EN VIVO del Metro CDMX, en FIA te detallamos todo acerca de las incidencias, los retrasos y el estado de las líneas en esta Navidad.
En este minuto a minuto EN VIVO, te informamos acerca del avance de trenes, retrasos, fallas y avisos oficiales en las 12 líneas del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro CDMX, durante la jornada navideña.
te contamos todo lo que ocurre en el Metro de la Ciudad de México, para que planifiques mejor tus traslados durante la jornada de hoy 25 de diciembre de 2025.
Horario especial de servicio HOY 25 de diciembre
¿Cuál es el horario del Metro hoy? De acuerdo con el Sistema de Transporte Colectivo (STC), el Metro HOY opera en horario festivo, de 7 de la mañana y hasta las 24:00 horas. Recuerda que la La Línea 1 opera con normalidad en su tramo activo Pantitlán – Pino Suárez.
Metro HOY 25 de diciembre de 2025: incidencias EN VIVO | Avance estable en casi todas las líneas
Esperas de hasta 20 minutos en Línea 4
Usuarios del Metro de la Ciudad de México señalan que: "Línea 4 totalmente detenida, 20 minutos en la estación canal del norte dirección Santa Anita, ya pónganse a trabajar ni por qué se los van a pagar triple hacen su trabajo bien!!" (Sic).
Sin trenes en metro La Paz
¿Qué pasa en Línea A? "Pues avísenle a sus trabajadores, ni un solo tren a la vista. Muchos pasajeros y nada de trenes. Para variar", señalan usuarios del Metro de la Ciudad de México durante esta Navidad 2025.
Inicia operaciones el Metro CDMX este 25 de diciembre
El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Informa que el Metro CDMX inicio de servicio en las 12 líneas, sin reportes de incidencias mayores en los primeros minutos de operación. Afluencia baja a moderada, típica de un día festivo.
