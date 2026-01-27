¿Qué pasa en el Metro CDMX hoy? Reporte EN VIVO: Elevada afluencia en Líneas 3, 7, 8, 9 Y B
Sigue el reporte en vivo del Metro CDMX hoy 27 de enero de 2026. Conoce las últimas noticias sobre incidencias, retrasos y cierres en las líneas.
En este minuto a minuto EN VIVO, te informamos acerca del avance de trenes, retrasos, fallas y avisos oficiales en las 12 líneas del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, durante la jornada de HOY 27 de enero de 2026.
En esta cobertura especial de Fuerza Informativa Azteca , te contamos todo lo que ocurre en el Metro de la Ciudad de México, para que planifiques mejor tus traslados durante la jornada de hoy martes.
Avance lento por revisión de tren en Línea 7
¿Qué pasa en Línea 7? El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informa sobre una revisión de tren en la Línea 7.
Buen día. Se agiliza la marcha de los trenes en la Línea 7, después de realizar revisión a un tren, se envían unidades vacías a las estaciones con mayor demanda. Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar.
Elevada afluencia en Líneas 3, 7, 8, 9 Y B
¿Qué pasa en Línea B? El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informa sobre una elevada afluencia en estaciones de la Línea 3, Línea 7. Línea 8, Línea 9 y Línea B.
#MetroAlMomento:
En las Líneas 3, 7, 8, 9 y B se registra afluencia alta, para atender la demanda, personal del Sistema se encuentran en estaciones y terminales para agilizar el servicio.
Te recomendamos anticipar tu salida y planificar tu traslado. #MovilidadCDMX pic.twitter.com/JL77305Jf1
Afluencia moderada en Líneas 2, 3, 5, 7, A y 12
¿Qué pasa en línea 3? Durante las primeras horas del servicio del Metro CDMX, hoy martes, se informa sobre una afluencia moderada en estaciones de la Línea 2, Línea 3, Línea 5, Línea 7, Línea A y Línea 12.
#MetroAlMomento:
Se presenta afluencia moderada y circulación constante de trenes en las Líneas 2, 3, 5, 7, A y 12. La información puede cambiar por eventualidades en el servicio.
Te recomendamos anticipar tu salida y planificar tu traslado. Mantente informado a través de… pic.twitter.com/GtqZyWFf2B
Inicia operaciones el Metro CDMX este martes 27 de enero de 2026
El STC Metro informó el inicio de servicio en las 12 líneas, sin reportes de incidencias mayores en los primeros minutos de operación. Recuerda que la Línea 1 opera con normalidad en su tramo activo Pantitlán – Pino Suárez.