Logo Inklusion Sitio accesible
LogoFIA.png

¿Qué pasa en el Metro CDMX hoy? Reporte EN VIVO: Elevada afluencia en Líneas 3, 7, 8, 9 Y B

Sigue el reporte en vivo del Metro CDMX hoy 27 de enero de 2026. Conoce las últimas noticias sobre incidencias, retrasos y cierres en las líneas.

Metro que circula por vías de la Línea A
Metro CDMX HOY 27 de enero de 2026: retrasos, avance de trenes e incidencias EN VIVO|Arturo Engels
Notas,
Seguridad

Escrito por:  Arturo Engels

En este minuto a minuto EN VIVO, te informamos acerca del avance de trenes, retrasos, fallas y avisos oficiales en las 12 líneas del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, durante la jornada de HOY 27 de enero de 2026.

En esta cobertura especial de Fuerza Informativa Azteca , te contamos todo lo que ocurre en el Metro de la Ciudad de México, para que planifiques mejor tus traslados durante la jornada de hoy martes.

¿Qué pasa en el Metro CDMX hoy? Reporte EN VIVO: Elevada afluencia en Líneas 3, 7, 8, 9 Y B

Avance lento por revisión de tren en Línea 7

¿Qué pasa en Línea 7? El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informa sobre una revisión de tren en la Línea 7.

Elevada afluencia en Líneas 3, 7, 8, 9 Y B

¿Qué pasa en Línea B? El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informa sobre una elevada afluencia en estaciones de la Línea 3, Línea 7. Línea 8, Línea 9 y Línea B.

Afluencia moderada en Líneas 2, 3, 5, 7, A y 12

¿Qué pasa en línea 3? Durante las primeras horas del servicio del Metro CDMX, hoy martes, se informa sobre una afluencia moderada en estaciones de la Línea 2, Línea 3, Línea 5, Línea 7, Línea A y Línea 12.

Inicia operaciones el Metro CDMX este martes 27 de enero de 2026

El STC Metro informó el inicio de servicio en las 12 líneas, sin reportes de incidencias mayores en los primeros minutos de operación. Recuerda que la Línea 1 opera con normalidad en su tramo activo Pantitlán – Pino Suárez.

Tags relacionados
Metro CDMX CDMX Transporte en México SSC CDMX

Notas