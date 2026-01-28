Logo Inklusion Sitio accesible
Metro CDMX: ¿qué pasa hoy 28 de enero de 2026? | Largas esperas en Línea 8

Mantente informado acerca de qué ocurre en el Metro CDMX; en FIA te detallamos EN VIVO los pormenores de la jornada de este miércoles 28 de enero de 2026.

EN VIVO: ¿qué pasa en el Metro hoy miércoles 28 de enero de 2026?|Arturo Engels
Notas,
Seguridad

Escrito por:  Arturo Engels

¿Cómo va el avance de trenes del Metro CDMX HOY miércoles 28 de enero de 2026? De acuerdo con reportes ciudadanos y del propio STC Metro, los tiempos de espera en algunas estaciones alcanzan hasta +15 minutos en horas de mayor demanda.

¡Que no se te haga tarde! En Fuerza Informativa Azteca te informamos qué pasa en el Metro CDMX además del avance de trenes en las 12 líneas del Sistema de Transporte Colectivo (STC).

Revisión en zona de vías Línea 8

¿Qué pasa en Línea 8? El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informa sobre una revisión en zona de vías en la Línea 8, por lo que se registra una marcha lenta.

"Adenes están súper llenos y esto no avanza": Usuarios de Línea A

¿Qué pasa en Línea A? "Porque va haciendo base línea A? Ayer todo estuvo muy bien y hoy está tardando demasiado, los andenes están súper llenos y esto no avanza, se quedó en Guelatao de nada sirve salir más temprano si ustedes hacen perder el tiempo que llevamos de sobra.....", reportan usuarios del Metro CDMX.

Elevada afluencia en Líneas 2, 3, 8, 9 y 12

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informa acerca de una afluencia elevada en las "Líneas 2, 3, 8, 9 y 12, lo que puede generar mayores tiempos de espera en andenes y durante el abordaje de trenes".

Largas esperas en Línea 8

¿Qué pasa en Línea 8? Usuarios del Metro CDMX reportan largas esperas y elevada afluencia en estaciones de la Línea 8: "L8 está a full la unidad no llega a la estación está demorando demasiado tomen sus precauciones".

Afluencia moderada en Líneas 1, 2, 4, 6, 7, 9, A y B.

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informa sobre una afluencia moderada en estaciones de las Líneas 1, 2, 4, 6, 7, 9, A y B.

Inicio de operaciones del Metro CDMX hoy miércoles 28 de enero de 2026

Desde las 6:00 horas, el Metro CDMX inició operaciones en todas sus líneas. Se recuerda a los usuarios que la Línea 1 (de Pantitlán a Observatorio) permanece parcialmente cerrada debido a los trabajos de modernización entre las estaciones Observatorio y Salto del Agua.

