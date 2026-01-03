Metro CDMX HOY 3 de enero: Incidencias EN VIVO | Objeto metálico en vías de Línea A
Te informamos sobre el avance de trenes, retrasos, fallas y avisos oficiales en las 12 líneas del Sistema de Transporte Colectivo Metro, hoy sábado.
En esta cobertura especial de Fuerza Informativa Azteca , te contamos todo lo que ocurre en el Metro de la Ciudad de México, para que planifiques mejor tus traslados durante la jornada de hoy 3 de enero de 2026.
De acuerdo con el Sistema de Transporte Colectivo (STC), el Metro HOY sábado 3 de enero de 2026 opera en horario habitual, de 5:00 de la mañana y hasta las 24:00 horas. Recuerda que la Línea 1 opera con normalidad en su tramo activo Pantitlán – Pino Suárez.
Revisión de tren en Línea 3
¿Qué pasa en Línea 3? El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informa acerca de la revisión de un tren en la Línea 3, que va de metro Indios Verdes a metro Universidad.
¿Por qué no hay avance en la línea 3? Ya son más de 12 minutos detenido y nada que avanza.— Paco Mendoza (@Paco10Mendoza) January 3, 2026
Den alguna respuesta, los motores están apagados.
Marcha lenta en Línea 8
¿Qué pasa en Línea 8? El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informa de una marcha lenta en estaciones de la Líne 8, luego del retiro de un tren para revisión.
Buen día, se retira un tren para revisión en la Línea 8, por lo que la marcha es lenta. En breve se normalizará la circulación de los trenes. Atiende las indicaciones del personal del Sistema, permite el libre cierre de puertas así como descender del vagón antes de ingresar.— MetroCDMX (@MetroCDMX) January 3, 2026
Retiran objeto metálico de Línea A
¿Qué pasa en Línea A? El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informa sobre el retiro de un objeto metélico en zona de vías de la Línea A.
Buen día. Se agiliza la circulación de los trenes en la Línea 1, después de realizar maniobras para retirar un objeto metálico de zona de vías. Resguarda tus pertenencias al ingresar al andén y respeta la línea de seguridad.— MetroCDMX (@MetroCDMX) January 3, 2026
Inicia operaciones el Metro CDMX este sábado 3 de enero de 2026
El STC Metro informó el inicio de servicio en las 12 líneas, sin reportes de incidencias mayores en los primeros minutos de operación. Se registra afluencia baja a moderada, típica de un sábado.
¡Buenos días!, en estos momentos iniciamos el servicio. En la Ciudad de México esperamos una temperatura Máx. 24° C Mín. 7° C. pic.twitter.com/jQj2TeTZbT— MetroCDMX (@MetroCDMX) January 3, 2026