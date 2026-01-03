Logo Inklusion Sitio accesible
Metro CDMX HOY 3 de enero: Incidencias EN VIVO | Objeto metálico en vías de Línea A

Te informamos sobre el avance de trenes, retrasos, fallas y avisos oficiales en las 12 líneas del Sistema de Transporte Colectivo Metro, hoy sábado.

¿Qué pasa en el Metro CDMX hoy sábado 3 de enero de 2026?
Metro hoy sábado 3 de enero de 2025
Escrito por:  Arturo Engels

En esta cobertura especial de Fuerza Informativa Azteca , te contamos todo lo que ocurre en el Metro de la Ciudad de México, para que planifiques mejor tus traslados durante la jornada de hoy 3 de enero de 2026.

De acuerdo con el Sistema de Transporte Colectivo (STC), el Metro HOY sábado 3 de enero de 2026 opera en horario habitual, de 5:00 de la mañana y hasta las 24:00 horas. Recuerda que la Línea 1 opera con normalidad en su tramo activo Pantitlán – Pino Suárez.

Revisión de tren en Línea 3

¿Qué pasa en Línea 3? El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informa acerca de la revisión de un tren en la Línea 3, que va de metro Indios Verdes a metro Universidad.

Marcha lenta en Línea 8

¿Qué pasa en Línea 8? El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informa de una marcha lenta en estaciones de la Líne 8, luego del retiro de un tren para revisión.

Retiran objeto metálico de Línea A

¿Qué pasa en Línea A? El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informa sobre el retiro de un objeto metélico en zona de vías de la Línea A.

Inicia operaciones el Metro CDMX este sábado 3 de enero de 2026

El STC Metro informó el inicio de servicio en las 12 líneas, sin reportes de incidencias mayores en los primeros minutos de operación. Se registra afluencia baja a moderada, típica de un sábado.

