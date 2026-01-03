Metro CDMX HOY 3 de enero: Incidencias EN VIVO | Objeto metálico en vías de Línea A

En esta cobertura especial de Fuerza Informativa Azteca , te contamos todo lo que ocurre en el Metro de la Ciudad de México, para que planifiques mejor tus traslados durante la jornada de hoy 3 de enero de 2026.

De acuerdo con el Sistema de Transporte Colectivo (STC), el Metro HOY sábado 3 de enero de 2026 opera en horario habitual, de 5:00 de la mañana y hasta las 24:00 horas. Recuerda que la Línea 1 opera con normalidad en su tramo activo Pantitlán – Pino Suárez.

