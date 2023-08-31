¡Que no se te pase! Esto es lo que sucede con tu credencial de elector si no la recoges a tiempo

El trámite de una credencial de elector ante el Instituto Nacional Electoral (INE) es uno de los documentos de identificación indispensables para los ciudadanos, ya que no sólo demuestra que tenemos más de 18 años de edad, sino que brinda el derecho a votar en elecciones municipales, estatales y federales.

Al solicitar la credencial del INE, los trabajadores del instituto nos dan una fecha en la cual la identificación quedará expedida y, a partir de dicha fecha, deberemos recogerla en el módulo correspondiente. ¿Aunque qué pasa si se nos olvida recogerla?

Todas y todos podrán solicitar que su Credencial para Votar refleje su identidad de género. Acude a tu Módulo de Atención Ciudadana más cercano a solicitar #TuINE. https://t.co/mX3BuAWEUP pic.twitter.com/5uLx8oVet7 — @INEMexico (@INEMexico) July 27, 2023

¿Cómo tramitar la credencial de elector?

Para tramitar la credencial de elector, es necesario primero solicitar una cita en un módulo de atención ciudadana del INE, el cual puede ser el más cercano a nuestro domicilio o zona de trabajo. Para ello podemos consultar el sitio oficial del INE.

Una vez conseguida la cita con fecha y hora para atendernos, necesitaremos presentar tres documentos:

Documento de nacionalidad: Acta de nacimiento o carta de naturalización.

Identificación con fotografía: Pasaporte, Cédula profesional, Licencia de Conducir, Cartilla del Servicio Miliar, Credencial de servicio público. Estas deben ser presentadas en original y que estén vigentes. En caso de que no tengan vigencia, su fecha de expedición no debe ser mayor a 10 años.

Comprobante de domicilio: Recibos de pago de impuestos o servicios, estados de cuenta, contrato de renta reciente, copia certificada de escrituras.

Ya con esos documentos, acudimos al módulo, donde nos darán un comprobante de inicio de trámite, el cual indicará una fecha de entrega en el mismo módulo donde solicitamos la credencial de elector.

Ejemplo de comprobante de trámite de credencial de elector.|INE.

Para saber en cuál es el estado del trámite de nuestra credencial para votar, es necesario ingresar a la dirección https://consulta-tramite.ine.mx/nacional/archivos2/portal/credencial/tramite/, donde ingresaremos el folio del comprobante con el fin de saber si ya está lista la identificación y pasar a recogerla en cuanto esté lista.

¿Qué pasa si no paso a recoger mi credencial del INE?

En caso de no recoger la credencial de elector tramitada, el INE deberá conservarla por dos años y posterior a ese plazo, destruirla, como contempla la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en su artículo 155, fracciones 4 y 6.

