¿Qué pasará con billetes y monedas que llevan el rostro de la Reina?

Tras la muerte de la Reina Isabel II, Reino Unido se prepara para una ola de cambios, empezando con el himno “Dios salve a la Reina”. Además, el dinero en el país lleva el sello de la monarca y esto es lo que pasará con los billetes y monedas.

El cambio al himno de “Dios Salve a la Reina” se dio casi en seguida y la gente comenzó a entonar las estrofas en género masculino: “Dios salve al Rey”, en honor al nuevo monarca, Carlos III.

Las monedas y billetes de Reino Unido, que durante 70 años se acuñaron con el rostro de la Reina Isabel II, deberán cambiarse por el selló del nuevo soberano.

¿Qué pasará con los billetes y monedas en Reino Unido?

Actualmente, más de 29 mil millones de monedas con el sello de la Reina Isabel II circulan en Reino Unido. El diseño más reciente es del 2015, cuando la monarca tenía 88 años de edad.

La Royal Mint, la casa de moneda británica, no ha informado a partir de cuándo comenzará el cambio en los diseños de los billetes y monedas, pero se espera que sea gradual y tarde por lo menos dos años.

La casa de moneda de Reino Unido aclaró que los billetes y monedas con la cara de la Reina Isabel II seguirán teniendo su valor hasta que se realice el cambio completo del dinero.

“Tenga la seguridad de que todas las monedas circulantes que llevan la efigie de la Reina Isabel II seguirán siendo de curso legal”.

Uniformes de policías y soldados se cambiarán

No solo las monedas llevaban el sello de la Reina Isabel II, los uniformes de los policías y soldados llevaban en sus casos las iniciales y el número de reinado de la soberana, por lo que todo deberá ser modificado con la insignia del Rey Carlos III.

Documentos oficiales se modificarán

Desde las estampillas del correo británico hasta los documentos oficiales, como pasaportes, también deberán ser actualizados en honor al nuevo monarca británico.

No obstante, al igual que los billetes y monedas, los documentos oficiales no perderán su valor o vigencia, aunque tengan el rostro de la Reina Isabel II.

