Serviré con respeto: Rey Carlos III en primer mensaje a Reino Unido

El Rey Carlos III ofreció el primer mensaje al pueblo de Reino Unido, en el que se comprometió a servir al pueblo británico y los reinos de mancomunidad “como lo hizo mi madre”, la Reina Isabel II.

“Yo me comprometo a seguir adelante durante el tiempo que me dé la vida para sostener los principios que tanto ama nuestra nación. Serviré en Reino Unido y los reinos de la mancomunidad. Yo les prometo que serviré con respeto y lealtad, como lo he hecho toda mi vida”, expresó el nuevo Rey Carlos III en su primer mensaje.

Añadió que los valores y principios de Reino Unido y la mancomunidad deben permanecer para continuar con la prosperidad del país. Dijo que deben permanecer los deberes de la monarquía así como las relaciones y responsabilidad con la Iglesia de Inglaterra.

El Rey Carlos III aseguró que trabajará de la mano de su esposa Camila, la Reina Consorte, para el beneficio de Reino Unido y las naciones de la mancomunidad. Explicó que su título anterior será heredado a su hijo Guillermo, quien es el siguiente en la línea de sucesión.

“ Camila, ahora como Reina Consorte , sé que estará a la altura de sus deberes. Camila es una persona en la que confío tanto. Guillermo, mi hijo, heredó los títulos de Escocia. Él me sustituirá como Duque de Cornualles”.

Decenas de personas se acercaron a las rejas doradas del Palacio de Buckingham para escuchar el primer mensaje del Rey Carlos III.

Mañana 10 de septiembre, se llevará a cabo la ceremonia protocolar para declarar soberano de Reino Unido a Carlos, quien hasta ayer era considerado el Príncipe de Gales.

Rey Carlos III se reúne con la primera ministra Liz Truss

Liz Truss, la primera ministra de Reino Unido, llegó al Palacio de Buckingham este viernes para sostener la primera reunión con el Rey Carlos III, el nuevo monarca del país.

El encuentro entre Liz Truss y el Rey Carlos III se realizó a puerta cerrada previo al mensaje que el nuevo monarca ofreció a la nación. Las conversaciones entre la primera ministra y el nuevo monarca se mantendrán en privado.