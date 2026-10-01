¿Quedará libre? Esto dicen las leyes de EU tras la ejecución fallida de Christa Pike

El caso de Christa Pike le está dando la vuelta al mundo luego de su ejecución fallida durante la noche del miércoles 30 de septiembre.

Las inyecciones letales pocas veces fallan, por lo que surge la duda de su futuro legal tras resistir dos dosis.

¿Christa Pike quedará libre tras su ejecución fallida?

La sección 40-23-117 del Código de Tennessee establece que una sentencia de muerte sigue vigente si la ejecución no se lleva a cabo, independientemente de la causa.

“Cuando, por cualquier motivo, una persona condenada a muerte no haya sido ejecutada conforme a la sentencia, ésta seguirá plenamente vigente y deberá llevarse a cabo por el tribunal en el que fue juzgada”.

Sin embargo, queda esperar lo que dicen las autoridades de Estados Unidos, pues sus abogados solicitaron una moción de emergencia para nuevamente frenar el procedimiento.

¿Por qué falló la ejecución de Christa Pike?

De acuerdo al abogado de Christa Pike, uno de los principales obstáculos durante la ejecución fue la dificultad del personal para acceder a una vena.

La defensa también indicó que tenía antecedentes de complicaciones durante las extracciones de sangre y que padecía trombocitosis, un trastorno sanguíneo que, según los argumentos presentados por sus representantes legales, podía dificultar el procedimiento.

#EU | Christa Pike, condenada a muerte por asesinar a una compañera cuando tenía 18 años, sobrevivió a su ejecución en Tennessee pese a recibir dos dosis de pentobarbital.



Tras mostrar signos de vida, fue hospitalizada. Las causas del fallo aún no han sido confirmadas. El estado… pic.twitter.com/AYRptb0IxF — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 1, 2026

Entre las hipótesis sobre lo ocurrido se encuentra la posibilidad de que el catéter se hubiera salido de su posición o perforado la pared de la vena, ocasionando una infiltración intravenosa, es decir, que parte de los líquidos administrados escaparan del vaso sanguíneo y se acumulara en los tejidos del brazo.

Sin embargo, esta información no ha sido confirmada por un reporte médico o por las autoridades de Estados Unidos.

¿Por qué Christa Pike está condenada a muerte?

Christa Pike fue condenada a muerte en 1996 por el asesinato de Colleen Slemmer, de 19 años, quien era su compañera en un centro de formación juvenil en Knoxville, Tennessee.

El ataque estuvo relacionado con los celos que sentía hacia Colleen Slemmer, pues sospechaba que la joven quería involucrarse sentimentalmente con su entonces novio, Tadaryl Shipp.

Durante la agresión, los responsables emplearon un cuchillo multiusos y un trozo de asfalto para provocar heridas mortales a la víctima y marcaron símbolos en su cuerpo.

