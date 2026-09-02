Cronología del asesinato de Jonathan Meléndez, músico de Camilo Séptimo; solo su hijo de 6 años sobrevivió

Un crimen tan perverso ha sacudido a todo el país, tras el asesinato del músico de Camilo Séptimo, Jonathan “Honas” Meléndez, quien junto a su familia y una empleada doméstica fueron maniatiados en un penthouse ubicado en el fraccionamiento Grand Viure, en Atizapán de Zaragoza, Estado de México (Edomex).

Las primeras investigaciones apuntan a que todo pudo haberse tratado de una confrontación por dinero. Por el momento, ya hay dos personas detenidas, entre ellas el socio del cofundador de la banda mexicana.

Cronología del asesinato de Jonathan Meléndez, integrante de Camilo Séptimo

Horas antes del ataque, Jonathan, de 38 años y productor musical, habría hablado con un amigo cercano sobre un encuentro que tendría en su casa con uno de sus socios de negocios.

De acuerdo con los primeros reportes, entre ambos existían diferencias relacionadas con dinero, aunque la Fiscalía del Edomex no ha confirmado esta versión.

Poco antes de las 17:00 horas del 1 de septiembre, un auto sedán KIA color gris arribó al fraccionamiento, conducido por Gerardo “N” y de copiloto Diego Sebastián “N”, identificado como socio del tecladista.

Difunden video de Diego "N", presunto responsable del asesinato de Jonathan Meléndez, integrante de Camilo Séptimo, y su familia.



Las imágenes son del momento previo a llegar al departamento donde ocurrió el crimen.https://t.co/ExFnuMtG6p pic.twitter.com/gK0mYiJv60 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 2, 2026

17:24 horas del 1 de septiembre: captan al presunto agresor en el elevador

Una de las pistas clave surgió de las cámaras de seguridad de la torre residencial del fraccionamiento Grand Viure. En el video se puede ver como Diego Sebastián “N” ingresa al elevador alrededor de las 17:24 horas.

En las imágenes se observa al hombre con gorra, lentes oscuros y una mochila. La Fiscalía sostiene que el hombre habría utilizado la relación de confianza que tenía con Jonathan para ingresar al domicilio sin levantar sospechas.

17:30 horas a 19:40 horas: Socio entra al penthouse y comete el crimen

Una vez dentro del lugar, Diego Sebastián habría sometido a la esposa del músico, Ana Paola, de 35 años, quien tenía cuatro meses de embarazo; su hija de 3 años y una trabajadora doméstica de 21 años.

La investigación establece que algunas de las víctimas fueron maniatadas y posteriormente atacadas con un arma de fuego, incluyendo al perro de la familia.

Se desconoce la hora en que llegó Jonathan al departamento, sin embargo también fue encontrado sin vida, por lo que se cree que el crimen se cometió entre las 17:30 a 19:40 horas.