Daniel Robles Haro, activista con parálisis cerebral, llega a la mañanera de AMLO

El activista con parálisis cerebral, Daniel Robles Haro, llegó a la mañanera del Presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), para expresarle algunas peticiones para que, en conjunto con el gobierno, se mejore la inclusión de las personas con discapacidad.

Daniel Robles Haro le explicó al presidente AMLO cómo es la vida de una persona con parálisis cerebral y lo que implica también para los cuidadores, pues, afirma, no cuentan con las condiciones necesarias para que la calidad de vida una persona con discapacidad sea facilitada.

Por su parte, AMLO reconoció que el gobierno tiene pendientes para atender a personas con discapacidad. "Hace falta seguir apoyando con el tratamiento médico, las terapias y la rehabilitación".

Daniel Robles Haro explicó al presidente qué son los tableros de comunicación alternativa, utilizados por personas con parálisis cerebral o cualquier otra condición que impida moverse. En ese sentido, solicitó que se emplearan como alternativa de libros de texto gratuitos.

#VIDEO | ¡Una conversación única!



El activista con parálisis cerebral @DanielRoblesMEX, acudió a #LaMañanera del presidente @lopezobrador_ para exponer las necesidades de que exista una #educación incluyente. pic.twitter.com/b01mFeN3SW — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) March 16, 2023

AMLO insta a Leticia Ramírez y a Claudia Sheinbaum a dar respuestas a Daniel Robles Haro

Tras las peticiones de Daniel Robles Haro, AMLO instó a la secretaria de Educación, Leticia Ramírez, y a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum a que realicen un plan sobre la alternativa de los libros.

"Sería muy bueno que se empezara aquí en la Ciudad de México y le vamos a pedir a la jefa de gobierno que hable con ustedes, que hable contigo y están invitados para asistir, para venir, cuando lo consideren aquí a la rueda de prensa".

Asimismo, AMLO destacó que están atendiendo "como nunca se había hecho" a personas con discapacidad, pues tienen una beca, incluido Daniel Robles Haro.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ reconoció que el Gobierno tiene pendientes para atender a personas con discapacidad pic.twitter.com/zQ9eytL2Vk — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) March 16, 2023

"Se dan estas becas hasta los 29 años, así comenzó este programa y ahora se está llegando a acuerdos con los gobiernos estatales para que de 30 a 65 años los discapacitados también reciban su pensión".

Finalmente, AMLO reiteró la importancia de referirse con el término "personas con discapacidad" en vez de "discapacitados", pues es la manera correcta.

