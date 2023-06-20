¿Qué son los actos anticipados de precampaña y cuál es la sanción?

Con el procedimiento interno de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y la alianza Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM), en el que participan los aspirantes a la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación, es importante dar a conocer qué son los actos anticipados de precampaña, además de cuál es la sanción.

¿Qué son los actos anticipados de precampaña?

De acuerdo con el artículo 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Legales, se entiende como actos anticipados de precampaña a las expresiones que se realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento durante el lapso que va desde el inicio del proceso electoral hasta antes del plazo legal para el inicio de las precampañas que contengan llamados expresos al voto en favor o en contra.

Corcholatas de Morena y alianza PT y PVEM|Morena

¿Cuáles son los actos anticipados de precampaña?

Según el artículo 445, algunos de los actos anticipados de precampaña o campaña son:



Contratación de propaganda o cualquier otra forma de promoción personal en radio y televisión.

Llamar al voto en contra o a favor de algún aspirante con las palabras "vota por", "elige a", "apoya a", entre otras.

Solicitar el apoyo de las eventuales precandidaturas.

Exponer ofertas o descartar otras para reducir simpatía.



El objetivo de sancionar los actos anticipados de precampaña es garantizar un "piso parejo" entre todos los contendientes por el mismo cargo, pues deberán tener el mismo tiempo y posibilidades de promoverse.

¿Cuáles son las sanciones de los actos anticipados de precampaña?

La violación a esta norma de los actos anticipados de precamaña, se sancionará con la negativa de registro como Candidato Independiente o, en su caso, con la cancelación de dicho registro. Cabe destacar que las sanciones dependerán de la gravedad que determine el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), van desde la amonestación pública y multas, así como la reducción de financiamiento público al partido o coalición.

¿Qué tienen prohibido hacer las corcholatas durante su recorrido?

Mario Delgado, presidente nacional de Morena, señaló en conferencia de prensa que a todas las corcholatas se les ofreció un documento para recordarles qué pueden y qué no pueden hacer durante su recorrido:

