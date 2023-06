Esta es la meta de votos que tiene Morena para las elecciones 2024

El presidente nacional de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Mario Delgado, dio a conocer cuál es la meta de votos que tiene el partido guinda rumbo a las elecciones 2024, donde, entre otros cargos, se elegirá al próximo presidente de la República Mexicana.

33 millones de votos para las elecciones 2024 es la meta de Morena y con ello asegurar la presidencia de la República, es decir, 10% más de los que obtuvo el actual presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en las elecciones 2018 cuando fue electo.

Asimismo, destacó que Morena buscará ganar los estados donde se llevarán a cabo los comicios del próximo año. También informó que ya se dio un manual de comportamiento para los seis aspirantes a Coordinador de la Defensa Nacional de la Cuarta Transformación.

LA META DE @PartidoMorenaMx @mario_delgado informó que esa fuerza política trabajará para obtener 33 millones de votos en las #Elecciones2024, es decir: 10% más que los votos que obtuvo @lopezobrador_ en 2018. pic.twitter.com/BDBsOeTnq3 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 19, 2023

Morena reitera que el proceso es interno y no es de precandidatura

Mario Delgado reiteró que el proceso de las corcholatas no es precandidatura ni candidatura y no están violando la ley, ya que se trata de un proceso interno con el propósito de expandir la Cuarta Transformación y que dure muchos años más.

“Nosotros estamos de acuerdo con las medidas cautelares dictadas por el INE, de hecho no hay ninguna que nos genere conflicto, por ejemplo, la más llamativa es que no se llame al voto, no tenemos por qué llamar al voto en este proceso interno, ni están compitiendo por ser precandidatos o candidatos”, aseveró.

En ese sentido, Morena se comprometió a transparentar los recursos que utilicen las corcholatas durante su recorrido por la República Mexicana.

“Las encuestas que tenemos nos ponen arriba como partido político en Guanajuato, Jalisco y Yucatán, estados que no gobernamos, pero que, nos vamos a poner como meta triunfar también en esos estados”, dijo Delgado.

En ese sentido, destacó que si hay un militante que busque algún cargo, deberá renunciar a su cargo para que haya imparcialidad frente al proceso interno del partido.