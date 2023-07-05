VIDEO: Montaña rusa sufre falla mecánica y usuarios quedan de cabeza por cuatro horas

La tarde de diversiones que pretendían pasar los asistentes a un festival terminó en angustia cuando ocho personas quedaron colgados boca abajo durante varias horas tras un fallo en una montaña rusa en el Condado de Forest Crandon, en Wisconsin, Estados Unidos.

Fireball, nombre del conocido juego mecánico, se encontraba operando con normalidad hasta que en un momento del día se atascó en posición vertical ante el asombro de los presentes. La administración del sitio se acercó para verificar que todo estuviera en orden y entonces confirmó una falla.

En ese momento las personas que estaban en la montaña rusa experimentaron tensión y ansiedad en espera de bomberos y expertos para realizar el rescate. Gritos de auxilio acompañaron la escena que quedó retratada en videos grabados por los asistentes.

Rescate tardó más de dos horas

En redes sociales circularon imágenes del momento en que los rescatistas suben a una unidad móvil para trepar al juego mecánico y comenzar el descenso de los pasajeros.

Eight passengers were left hanging upside down for hours after a rollercoaster ride malfunctioned at Forest County Festival in Crandon, Wisconsin pic.twitter.com/OBrJwdgncI — Reuters (@Reuters) July 5, 2023

El primero de ellos fue regresado a tierra firme luego de dos horas de maniobras en la que participaron bomberos de tres ciudades con equipo especializado, nueve vehículos, ambulancias y hasta una escalera de 30 metros que se utiliza en labores de atención a desastres naturales.

“Nuestro departamento nunca ha experimentado una situación como esta”, dijo la jefa de bomberos Erica Kostichka a medios locales que cubrían la falla mecánica en la montaña rusa.

Una vez que se logró el rescate en la montaña rusa, los asistentes fueron trasladados a hospitales de la región para recibir valoración médica y descartar daños debido a la posición en la que permanecieron, en promedio, por más de tres horas desde que inició su amarga travesía.

Fallan juegos mecánicos en Estados Unidos

La reciente falla en el Condado de Forest en Crandon, Wisconsin, se suma al cierre de una atracción del parque de diversiones Carowinds, uno de los más emblemáticos de Estados Unidos, debido a una grieta en una montaña rusa que podría desencadenar en una tragedia.

“La giga montaña rusa más alta, rápida y larga de América del Norte permanecerá cerrada hasta que se lleven a cabo las inspecciones y reparaciones necesarias”, comunicó el parque de diversiones.