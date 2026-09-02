Quedaron inconscientes después de intoxicación: Atienden a dos mujeres en Zapopan y rescatan a chofer prensado, así la ZMG

La noche en la Zona Metropolitana de Guadalajara, ZMG, estuvo activa para los cuerpos de emergencia.

Las autoridades y bomberos tuvieron que acudir a dos puntos distintos del estado de Jalisco para atender situaciones de riesgo que dejaron varias personas en el hospital.

🔴#IMPORTANTE | Dos mujeres fueron reportadas inconscientes al interior de un departamento, aparentemente se encontraban intoxicadas, los hechos se registraron en la Col. Loma Bonita en Zapopan.



Con información: Diego García (@DiegoGarciaH_).



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Hallan a dos mujeres inconscientes en departamento de Zapopan

Una llamada al 911 movilizó a los bomberos municipales hacia la colonia Loma Bonita, en el municipio de Zapopan.

Los reportes alertaban sobre la presencia de dos personas que no respondían al interior de una vivienda ubicada dentro de departamentos, por lo que los rescatistas entraron de inmediato al inmueble.

¿Qué provocó la intoxicación?

Al llegar a la vivienda, los bomberos localizaron a dos mujeres con severos síntomas de intoxicación.

Los elementos de rescate revisaron la zona y descartaron que existiera olor a químicos o fuga de gas visible en el lugar.

Las afectadas recibieron las primeras atenciones médicas mientras las autoridades iniciaron las indagatorias para determinar qué sustancia provocó el incidente.

Camioneta choca contra un árbol en Lázaro Cárdenas

En un hecho por separado registrado sobre la avenida Lázaro Cárdenas, en el municipio de Guadalajara, una camioneta encargada del transporte de personas sufrió un fuerte accidente vial.

El vehículo de pasajeros se estrelló directamente contra el tronco de un árbol ubicado a un costado de la vialidad.

Rescatan a chofer que quedó prensado tras el choque

El impacto provocó que la parte frontal de la unidad quedara destruida, dejando al conductor atrapado entre los fierros retorcidos.

Personal de Protección Civil acudió al sitio con equipo especializado para liberar al hombre atorado, quien viajaba acompañado de otra persona.

Ambos involucrados fueron trasladados en ambulancia a una institución de salud.

🔴#IMPORTANTE | El conductor de una camioneta quedó prensad0 después de chocar en contra de un árbol los hechos se registraron sobre Lázaro Cárdenas en el municipio de Guadalajara.



Con información: Diego García (@DiegoGarciaH_).



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¿Qué provocó el choque?

De acuerdo con las primeras revisiones en la escena del accidente, el conductor aparentemente no alcanzó a percibir una curva ubicada en ese tramo de la avenida Lázaro Cárdenas.

La falta de reacción provocó que el chofer perdiera el control del volante, saliéndose del camino hasta chocar de frente contra el árbol que estaba en la banqueta.